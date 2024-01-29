Когда украинцы будут праздновать Сретение, Пасху и Благовещение в 2024 году: значение этих праздников

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь сместились даты церковных праздников, однако на Пасху это не повлияет. Дата Пасхи меняется каждый год. В 2024 году православные верующие будут отмечать Пасху 5 мая, а католики – 31 марта.

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Еще два больших христианских праздника – Сретение и Благовещение, теперь приходятся на 2 февраля и 25 марта соответственно. О традициях и истории праздников – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда Пасха в 2024 году

При исчислении даты Пасхи католики и православные христиане используют Пасхалию. По юлианскому и новоюлианскому календарю дата приходится на период с 4 апреля по 8 мая. Традиционно Пасху празднуют в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Таким образом, нынешняя дата Пасхи у православных и католиков очень отличается. Воскресение Христа верующие восточного обряда будут праздновать 5 мая, западного обряда – 31 марта.

Значение праздника состоит в возрождении, обновлении и вечной жизни. В Новом Завете говорится, что Иисус Христос воскрес на третий день после распятия. Поэтому Страстная пятница – день, когда Сын Божий принял мученическую смерть, – самый скорбный день для верующих. В ночь на Пасху принято освящать праздничную корзину, неизменным атрибутом которой является паска.

Перед Пасхой некоторые верующие соблюдают Великий Пост, продолжающийся семь недель. Пост – это прежде всего не об ограничении в пище, а о духовном очищении.

Когда Сретение в 2024 году

Сретение означает "встречу", описанную в Евангелии от Луки. Праздник приурочен к важному событию в жизни Иисуса Христа. По новоюлианскому календарю Сретение отмечают 2 февраля. По старому стилю оно приходилось на 15 марта.

На сороковой день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф принесли сына на причастие в храм. Их встретил старец Симеон, который, по пророчеству, не мог умереть, пока не увидит Спасителя.

Старец за долгую жизнь написал и перевел много религиозных трудов. Однажды он прочел пророчество, согласно которому непорочная Дева родит Спасителя человечества. Тогда ангел сошел с небес и сообщил Симеону, что тот отойдет в рай, только когда сам встретится с Сыном Божьим. Симеон, увидев на дороге пару с младенцем, взял Иисуса на руки, провозгласил его Спасителем человечества и после этого скончался.

Когда Благовещение в 2024 году

Благовещение Пресвятой Богородицы является большим праздником для католиков и православных. Ранее Благовещение приходилось на 7 апреля, но после перехода на новый календарь верующие будут отмечать его 25 марта.

Значение праздника – в напоминании о том, что Иисус пришел на Землю, чтобы искупить грехи человеческие. История написана в Евангелии от Луки. Деве Марии, обрученной с Иосифом и ведущей благочестивую жизнь, явился архангел Гавриил и сообщил, что она родит Спасителя рода человеческого.

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