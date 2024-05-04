Страстная суббота: что нельзя делать в канун Пасхи

После Страстной пятницы, самого скорбного дня в году для верующих, наступает Великая суббота. Это последний день перед Пасхой, когда традиционно молятся, завершают подготовку к празднику и ходят в церковь.

В 2024 году Великая суббота приходится на 4 апреля. Издавна последний день перед Воскресением Христа был символом добра, прощения и примирения. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Традиции Великой субботы

Субботу перед Пасхой называют Великой, Страстной или Тихой. Верующие проводят этот день в молитвах, размышлениях и покаяниях.

Великая суббота заканчивается ночью без сна. Согласно традициям, именно в ночь с субботы на воскресенье верующие ходят в церковь. Даже если не удалось побывать на службе, дома перед иконой следует зажечь свечу и помолиться.

Незадолго до полуночи вокруг храмов обносят плащаницу – символ воскресения Иисуса. Впоследствии ее переносят на престол, где она остается 40 дней, до Вознесения.

Те, кто не успел приготовить паски и пасхальные яйца в Чистый четверг, готовят их в субботу. Это последний день поста: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.

Продолжаются последние приготовления к сбору пасхальной корзины. Ее следует наполнить основными атрибутами праздника – пасхами, писанками и крашанками. Также добавляют мясные и молочные блюда, запрещенные в течение поста. Пасхальные корзины принято накрывать вышитыми полотенцами.

Что нельзя делать в Страстную субботу

Великая суббота – скорбный день. Громкие вечеринки, празднования и торжества устраивать не стоит, равно как и употреблять алкогольные напитки.

Следует отложить все домашние дела на период после Пасхи. Садовые и огородные работы тоже под запретом.

Нельзя ругаться, ссориться, завидовать.

Кроме того, издавна существовал запрет на шитье, резку и рукоделие в последний день перед Пасхой.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный список того, что можно класть в пасхальную корзину.

Подписывайтесь на каналы OBO Z.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.