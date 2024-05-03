Сколько яиц нужно красить на Пасху: знают не все

Наверное, нет в Украине человека, который бы не знал о древней традиции красить яйца на Пасху. Но знаете ли вы, сколько именно пасхальных яиц нужно сделать к празднику?

Между тем в народе существуют более или менее четкие рекомендации по количеству пасхальных яиц. Ведь выбрасывать праздничное блюдо, особенно освященное, не годилось. OBOZ.UA рассказывает, как правильно рассчитать количество пасхальных яиц на любую семью.

Почему пасхальные яйца так важны

Яйцо является символом жизни еще с дохристианских времен. Людей удивляла способность неодушевленного на первый взгляд объекта превращаться в живое существо, поэтому ему стали приписывать магические способности. Со временем это вылилось в традицию специально украшать яйца к большим праздникам: разрисовывать, чтобы получилась писанка, или красить в один цвет – в таком случае получается крашенка.

С приходом христианства крашеное яйцо стало символом воскресения Иисуса. Даже родилась народная легенда о том, как Мария Магдалина сообщила императору Тиберию новость об этом чуде. Он ответил, что мертвый человек не может воскреснуть, как белое яйцо не может стать красным. В этот момент белое яйцо, которое Мария держала в руке, покраснело.

Священники стали освящать этот символ, придавая ему особое значение. Исходя из этого, а также традиционной хозяйственности и привычки относиться к продуктам с уважением, украинские хозяйки пытались точно рассчитать количество яиц для Пасхи.

Как правильно определить количество крашенок к пасхальному столу

Чтобы посчитать сколько яиц красить, в народе ориентировались на количество членов семьи. Каждому за пасхальным столом должен была достаться одна крашенка. Если на Пасху планировалось принимать гостей или посещать родственников, на каждого из них таже изготавливалось одно пасхальное яйцо.

Писанки считались ценным подарком. Поэтому их делали в расчете только на тех, кому планировать вручить этот символ.

Наиболее распространенным цветом пасхальных яиц является красный – символ энергии жизни, крови Христа и солнца. Чтобы окрасить яйца таким образом используют луковую шелуху. Также можно встретить розовые пасхальные яйца, крашеные соком свеклы, синие – ягодами черники, желтые – листьями березы, корой молодых яблонь или куркумой, коричневый – корой дуба или скорлупой грецкого ореха и т.д.

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