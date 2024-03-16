Прощенное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

Последний день Масленицы называют также Прощенным воскресеньем. Дата ежегодно разнится, ведь привязана к Пасхе. В 2024 году Прощенное воскресенье приходится на 17 марта.

В этот день принято ходить на кладбища и чествовать усопших. О традициях и верованиях в последний день перед Великим постом – читайте в материале OBOZ.UA.

Прощенное воскресенье

На Прощенное воскресенье принято извиняться и прощать своих обидчиков. Это важный шаг перед началом поста, ведь пост – это, прежде всего, не об ограничении в пище, а о духовном очищении.

Праздник приходится на последний день Сырной недели (Масницы), которая в 2024 году проходит с 11 по 17 марта.

В церквях в этот день совершают литургии и читают отрывок из Нагорной Проповеди, в котором освещается тема прощения. Только прощая своих обидчиков, мы можем получить прощение за грехи от Отца Небесного.

В этот день также принято вспоминать тех, кто отошел в мир иной, и просьбы о прощении направляются не только к живым. Издавна было принято посещать кладбища, в некоторых регионах существовала традиция оставлять блины на могилах.

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье

Как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, оскорблять кого-либо, использовать злословие, повышать голос.

Следует заняться благотворительностью. Нельзя отказывать в помощи ближним. Также не рекомендуется употреблять алкоголь и организовывать громкие празднества. От домашних дел вроде стирки, шитья и уборки тоже стоит воздержаться.

Народные приметы

Если на Прощенное воскресенье прилетели ласточки – скоро наступит настоящее весеннее тепло.

Обращали внимание и на направление ветра: восточное обещало быстрое потепление, южное – теплую, но дождливую погоду, а северное – холодные дни и даже заморозки.

А сны на Прощенное воскресенье считались вещими, поэтому их старались как можно подробнее запомнить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал обо всех традициях главного церковного праздника Воскресения Христа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.