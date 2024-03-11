Масленица-2024: что означает каждый день праздничной недели

С сегодняшнего дня и до 17 марта в Украине празднуют Масленицу. Но традиционно это не просто неделя веселых празднований – каждый день до самого воскресенья имеет свое значение и свои особые традиции.

OBOZ.UA рассказывает, чему посвящен каждый день Сыропусной недели. И как его правильно отмечать, согласно традициям.

Понедельник – этот день называется Встреча. Начало праздника было посвящено встречам с близкими людьми. Традиционно считалось правильным ходить друг к другу в гости и лакомиться праздничными блюдами – варениками, налисниками и т.д. Стоило также упомянуть всех умерших родственников. Для них оставляли угощение у дома.

Вторник – Заигрывание. Хотя за Масленицей наступает Великий пост, период когда жениться нельзя, незамужние девушки все же устраивали смотр потенциальных женихов. Их звали в гости или гулять, чтобы познакомиться поближе и, возможно, организовать помолвку уже после Пасхи.

Среда – день называется Лакомка или Перелом. Празднования подходят к кульминации и в этот день по правилам женщины звали в гости зятей, чтобы накормить их варениками со сметаной или блинами с маслом. Также угощение раздавали всем желающим.

Четверг – название Разгуляй вполне исчерпывающе объясняет традиции этого дня. Грустить считалось неправильным. Люди собирались вместе, пели, танцевали, пробовали праздничные блюда и весело встречали весну.

Пятница – Тещины вечера. На этот раз женатые мужчины принимали у себя дома тещу. Традиция имела целью установить лад в семье. Поэтому мать жены годилось как следует угостить и почтить своим вниманием.

Суббота – день называется Проводы. Основное веселье подходит к концу. В гости в этот день считалось нужным позвать золовку, то есть сестру мужа. Для нее накрывали праздничный стол и дарили какой-нибудь приятный подарок.

Воскресенье – Прощенное воскресенье. В последний день Масленицы происходит переход в период поста. Поэтому в этот день для очищения души люди просят друг у друга прощения за все обиды и грехи. Не прощать этот день считалось неправильным. Отвечать нужно словами: "Бог простит и я прощаю".

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с первым днем Масленицы.

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