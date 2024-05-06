Поливальный понедельник: как празднуют первый день после Пасхи

После Пасхи праздничные традиции не заканчиваются. Первый понедельник после Воскресения Христа называют Поливаным (другие названия – Пасхальный, Светлый, Волочильный). В этом году этот день выпадает на 6 мая. По древним поверьям, вода в Поливаный понедельник становится целебной и способна защитить от всех болезней.

В этот день принято поливать других водой – эта традиция символизирует духовное очищение. Как отмечают первый день после Пасхи – читайте в материале OBOZ.UA

Традиции поливного понедельника

Этот давний обычай превратился в своеобразное развлечение и сохранился в основном в западных регионах Украины.

Издавна было принято, чтобы парни ходили по домам, где есть незамужние девушки и обливали их. За это им в подарок давали писанки и другие пасхальные атрибуты. А девушки обливали ребят уже во вторник.

Традиции разнятся в зависимости от региона. На Сколевщине, например, девушки давали ребятам пасхальные яйца, чтобы наоборот – избежать обливания.

Гуцульщине же девушки прятали пасхальные яйца за пазуху, при этом парни пытались их отобрать. Получив яйцо, они облили девушек водой.

Подобные традиции на Поливаный понедельник существуют в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

Также в пасхальный понедельник принято ходить в гости к родственникам и крестным родителям, угощать друг друга вкусностями. Дети посещают старших членов семьи, приносят им паски и пасхальные яйца.

В целом, поливанный понедельник – это христианизированный народный праздник, который издавна символизировал весеннее очищение. Окропляли также скот, птицу и пчел с ульями.

По погоде на Поливаный понедельник предсказывали, каким будет лето. Если идет дождь, то и в следующие три месяца выпадет много осадков. Солнечный и теплый день – к щедрому урожаю.

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