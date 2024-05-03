Зачем на Пасху бьются яйцами: как победить в 'битве'

Битва яиц – одна из древнейших традиций на Пасху. Яйцо является символом жизни, весеннего пробуждения и плодородия. У наших предков яйцо также олицетворяло Солнце из-за своей округлой формы.

На первый взгляд, традиция биться пасхальными яйцами может показаться довольно необычной, однако у нее есть несколько объяснений OBOZ.UA рассказывает, зачем на Пасху бьются писанками и крашанками и предлагает несколько советов, чтобы победить в "битве".

Символическое значение традиции

Обоснование традиции оказалось достаточно интересным. Издавна эта практика имела несколько значений, основное из которых – победа добра над злом. Символически пасхальные яйца как бы соревнуются между собой. Неразбившееся яйцо является победителем. По поверьям, его следует хранить в доме как можно дольше, чтобы защитить семью от бед и болезней. Разбившиеся яйца в шутку называли объявляли "злигоднями" и быстро съедали.

Еще одна версия заключается в том, что издавна существовал запрет публичных поцелуев на Пасху. Впоследствии это трансформировалось в своеобразные поздравления: вместо поцелуев принято было здороваться с помощью писанок и крашанок, при этом удары делались по три раза.

Библейский символизм состоит в воскресении Иисуса Христа. По этой версии, разбитое яйцо олицетворяет выход Иисуса из гроба, а многократное избиение яиц "помогало" ему полностью освободиться и воскреснуть. Яйцо, таким образом, символизирует гроб Господень, по своей форме напоминая камень, которым закрыли вход в гробницу Иисуса.

Как победить в "битве"

Чтобы победить в пасхальной битве, можно применить специальную тактику.

Тщательно выберите яйцо – оно должно быть крепким и без трещин. Белые яйца имеют более тонкую скорлупу, поэтому лучше брать бежевые. Следует сделать правильный захват – яйцо должно полностью укрыться в ладони, а край яйца можно обхватить кольцом из указательного и большого пальца. На тупом конце куриного яйца есть воздушный мешочек – это самое уязвимое место. Драться следует острым концом яйца. Целиться лучше не в самую верхушку яйца, а чуть-чуть в сторону. В целом, лучше дождаться удара, чем бить самому, ведь у нападающего больше шансов разбить свое яйцо.

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