Похвала Пресвятой Богородицы: что это за праздник и в чем уникальное значение для православных

На субботу пятой седмицы Великого поста приходится большой праздник – Похвала Пресвятой Богородицы. В этот день принято молиться к Деве Марии и просить защиты и покровительства в жизненных испытаниях.

Этот праздник связан с Пасхой, так что дата ежегодно отличается. О традициях и верованиях этого – читайте в материале OBOZ.UA.

Похвала Пресвятой Богородицы: когда празднуют

Похвалу Пресвятой Богородицы в народе называется еще Суббота акафиста. Поскольку Пасху в 2024 году будем отмечать 5 мая, а Великий пост начался 18 марта, Суббота акафиста в этом году приходится на 20 апреля.

"Акафист" означает молитву, состоящую из гимнов, посвященных Пречистой Деве, с просьбами к ней о помощи.

История праздника

В 626 году армия скифов и сарацин наступала в Константинополь. По легендам, столица Византии была спасена покровительством Девы Марии, к которой верующие искренне обращались с молитвами.

Константинополь долгое время оставался твердыней христианства – город выдержал много осад. Заступничество Божией Матери неоднократно повторялось в другие годы, когда Константинополю угрожали враги, в частности в 677 году во время нападения персов и в 717-м, на Византию напали арабы.

В Константинополе в честь Богоматери издавна сооружали церкви и храмы. Во Влахернском храме даже хранилась икона, написанная Лукой, одним из авторов Нового Завета.

Раньше праздник акафиста проводили только в Константинополе, но позже он распространился по всему христианскому миру. Официальное празднование было установлено уже в XI веке.

Что нельзя делать

Как и в другие великие церковные праздники, на Похвалу Пресвятой Богородице не стоит:

работать в огороде и заниматься домашней работой;

ссориться, врать и завидовать;

злоупотреблять спиртными напитками;

устраивать громкие вечеринки;

отказывать в помощи ближнему.

Молитва к Деве Марии

Традиционно на Похвалу Пресвятой Богородице читают молитвы к Деве Марии.

"О Пресвятая Дева, Матерь Господа, Царица Небес и земли! Взгляни на многострадальное вздохи душ наших, посмотри с высоты святой Твоей на нас, что с верою и любовью поклоняемся пречистому образу Твоему. Вот, в грехи погружены и скорбями обременены смотря на образ Твой, как на Тебя живу, что пребываешь между нами, приносим смиренные наши моления.

Помоги нам, немощным, утоли скорбь нашу, настав на путь праведный нас заблудших, исцели и спаси безнадежных, даруй нам остаток времени жизни нашей в мире и тишине проводить, подай христианскую кончину, и на Страшном суде Сына Твоего явись нам милосердной Заступницей, чтобы всегда воспевали, величали и славили Тебя как благую Заступницу христианского рода со всеми, угодившими Богу. Аминь".

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