Молитвы на Сретение: сильные тексты с просьбой о мире, здоровье и достатке

С этого года Православная церковь Украины, а также Украинская греко-католическая церковь отмечают большой праздник Сретения Господня в новую дату. После перехода на новоюлианский календарь торжество выпадает на 2 февраля.

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Праздник чествует 40 день от рождения Иисуса, когда Мария и Иосиф впервые принесли маленького сына в Иерусалимский храм. Как выяснил OBOZ.UA, в этот день принято обращаться ко Христу и Богородице и просить их о защите и различных благословениях для себя и своей семьи.

Также на праздник можно приобрести и зажечь специальную свечу под названием Громница. Если принести ее домой, она станет сильным оберегом. Считается, что произнесенные перед ней молитвы будут точно услышаны.

Молитва к Богородице на Сретение Господне

Мати Божа, Пресвята Діво! Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи.

Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук. Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали.

Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина. Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя.

Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив(-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив(-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав(-ла) за найліпше. Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі. Амінь

Песня Симеона Богоприемца

Это молитва, которую читают в храмах священники. Ею они чествуют праведника Симеона. Он прожил очень долгую жизнь и, по божественному известию, должен был умереть только после того, как встретит в храме Сына божьего. После встречи с маленьким Иисусом Симон сообщил, что полученное им пророчество сбылось и назвал младенца мессией, посланным богом.

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром. бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїль.

Молитва о счастье в земной жизни

Всевишній Ісус Христос, я благаю Тебе про моє земне щастя. Почуй молитви мої в такий світлий день, не відвернись від слів моїх, що йдуть від серця, подаруй мені і людям любов один до одного. Навчи нас, негідних рабів Твоїх, радіти кожному дню, зміцнювати віру і примножувати любов до Тебе. Дозволь отримати щастя з Твоєю допомогою, щоб кожен день був новим продовженням щасливого життя. Допоможи мені зрозуміти, що необхідно викреслити з мого життя, щоб стати щасливою людиною. Я молю Тебе про мудрість у поведінці моїй і словах моїх. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва к Богородице о счастье

Царице Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім’я). Перед Тобою, Богоматір, схиляюся і тільки Тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки Тобі, Свята Діво, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки Твоєї. Благаю Тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Мати. Я навіки славитиму ім’я Твоє.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году украинцы будут отмечать такие большие праздники, как Сретение, Пасха и Благовещение.

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