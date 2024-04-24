Стихи на Пасху: хорошие поздравления для детей, которые легко выучить

Пасха – один из самых главных христианских праздников. Это отличный повод собраться в семейном кругу за праздничным столом. Издавна существовала традиция изучать с детьми пасхальные стихи, чтобы поздравить семью и друзей.

OBOZ.UA собрал лучшие стихи на Пасху. Эти искренние слова точно подарят хорошее настроение и согреют теплом в светлый весенний праздник.

***

Вже свято недалечко,

До церкви йде сім’я.

Мальоване яєчко,

Як сонечко, сія.

На рушникові паска,

Мов церковка мала.

В серцях – любов і ласка,

Ані краплини зла.

І дзвони великодні

Лунають до небес.

Радіймо всі сьогодні –

Христос

Воскрес!

(Володимир Верховень)

***

Радість з неба ся являє,

Паска красна день вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав радість всій родині,

Бог дав радість нам з небес,

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

На Великдень у селі

Раді діточки малі.

В церкві свічечки горять,

Всюди Божа благодать.

***

Я з-за столу не вставала

На яєчку малювала

Роду нашого святиню —

Українську берегиню.

Гарна писанка у мене,

Бо вона для тебе, нене!

***

Ішов зайчик крізь лісок,

Ніс торбину писанок.

Вийшов зайчик на горбок,

Зачепився за пеньок.

Покотились на всі боки

Зайчик, торба, писанки.

Налякався зайчик: "Ах!"

Заховався у кущах.

Вийшли діти у лісок,

Назбирали писанок.

Залишили в лісі сміх,

Щоб радіти зайчик міг.

(Ніна Мудрик-Мриц)

***

Весняне сонечко з небес —

О, незабутній нині час:

Христос воскрес! Христос Воскрес!

Це Той, хто любить нас,

Дарує нам життя нове,

Достойне похвали,

У серці нашому живе,

Щоб вічно ми жили.

Попри наруги всі і зло,

І біль нестерпний свій

У смерті вирвав Він жало,

Щоб врятувати світ.

Отож, хвала Йому і честь,

Уклін низький до ніг.

Христос воскрес! Христос воскрес!

Для кожного, для всіх.

(Сергій Рачинець)

***

Великий день!

Великий день!

Ясний Великдень

На землі!

Багато радості й пісень

Приніс нам янгол

На крилі…

Веснянку діти

Хороводять –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Сьогодні й сонце

Не заходить,

А сяє й сяє із небес.

(Микола Щербак)

***

Христос воскрес! – Воістину!

Воістину воскрес!

Співаймо пісню радості

Царю землі й небес.

Христос воскрес! О, сонечко,

З високих височин

Подай же радість світові:

Воскрес Господній Син!

Христос воскрес! Повітрячко,

Ти ллєшся із небес,

Співай побожно, радісно:

Воістину воскрес!

(Катерина Перелісна)

***

Радісний надходить день,

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень.

Понад міста, понад села

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло –

Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти?

Вийдем - вийдем на горбок,

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла,

Нам Великдень принесла.

(Роман Завадович)

***

Свято проситься у хату –

Швидше двері відчини.

За столом і мама, й тато,

Їхні дочки та сини.

Ще й прибігли онучата

До бабусі й дідуся.

Святом повниться вся хата,

За столом родина вся.

Крашанки, свячена паска

Вже чекають на столі.

Тут і шинка, і ковбаска,

Хрін і масло, і драглі.

Крашанки – то справжнє диво,

Найдивніше із чудес.

Усміхаються щасливо

Й кажуть всі: "Христос Воскрес!"

(Тетяна Фролова).

***

Українська писанка,

Як дитяча пісенька,

Як бабусина казка,

Як матусина ласка.

Сяду собі скраєчку

І розмалюю яєчко.

Хрестик, зоря, віконце –

І стане воно, мов сонце.

(Анатолій Каменчук).

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