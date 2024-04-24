Стихи на Пасху: хорошие поздравления для детей, которые легко выучить
Пасха – один из самых главных христианских праздников. Это отличный повод собраться в семейном кругу за праздничным столом. Издавна существовала традиция изучать с детьми пасхальные стихи, чтобы поздравить семью и друзей.
OBOZ.UA собрал лучшие стихи на Пасху. Эти искренние слова точно подарят хорошее настроение и согреют теплом в светлый весенний праздник.
***
Вже свято недалечко,
До церкви йде сім’я.
Мальоване яєчко,
Як сонечко, сія.
На рушникові паска,
Мов церковка мала.
В серцях – любов і ласка,
Ані краплини зла.
І дзвони великодні
Лунають до небес.
Радіймо всі сьогодні –
Христос
Воскрес!
(Володимир Верховень)
***
Радість з неба ся являє,
Паска красна день вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав радість всій родині,
Бог дав радість нам з небес,
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
На Великдень у селі
Раді діточки малі.
В церкві свічечки горять,
Всюди Божа благодать.
***
Я з-за столу не вставала
На яєчку малювала
Роду нашого святиню —
Українську берегиню.
Гарна писанка у мене,
Бо вона для тебе, нене!
***
Ішов зайчик крізь лісок,
Ніс торбину писанок.
Вийшов зайчик на горбок,
Зачепився за пеньок.
Покотились на всі боки
Зайчик, торба, писанки.
Налякався зайчик: "Ах!"
Заховався у кущах.
Вийшли діти у лісок,
Назбирали писанок.
Залишили в лісі сміх,
Щоб радіти зайчик міг.
(Ніна Мудрик-Мриц)
***
Весняне сонечко з небес —
О, незабутній нині час:
Христос воскрес! Христос Воскрес!
Це Той, хто любить нас,
Дарує нам життя нове,
Достойне похвали,
У серці нашому живе,
Щоб вічно ми жили.
Попри наруги всі і зло,
І біль нестерпний свій
У смерті вирвав Він жало,
Щоб врятувати світ.
Отож, хвала Йому і честь,
Уклін низький до ніг.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Для кожного, для всіх.
(Сергій Рачинець)
***
Великий день!
Великий день!
Ясний Великдень
На землі!
Багато радості й пісень
Приніс нам янгол
На крилі…
Веснянку діти
Хороводять –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Сьогодні й сонце
Не заходить,
А сяє й сяє із небес.
(Микола Щербак)
***
Христос воскрес! – Воістину!
Воістину воскрес!
Співаймо пісню радості
Царю землі й небес.
Христос воскрес! О, сонечко,
З високих височин
Подай же радість світові:
Воскрес Господній Син!
Христос воскрес! Повітрячко,
Ти ллєшся із небес,
Співай побожно, радісно:
Воістину воскрес!
(Катерина Перелісна)
***
Радісний надходить день,
Дзвонять дзвони: дзень-дзелень.
Понад міста, понад села
Лине вісточка весела.
Ясне сонце над селом,
Наче писанка, зійшло –
Вибігайте з хати, діти!
Як сьогодні не радіти?
Вийдем - вийдем на горбок,
Заспіваєм гагілок,
Що весна вже воскресла,
Нам Великдень принесла.
(Роман Завадович)
***
Свято проситься у хату –
Швидше двері відчини.
За столом і мама, й тато,
Їхні дочки та сини.
Ще й прибігли онучата
До бабусі й дідуся.
Святом повниться вся хата,
За столом родина вся.
Крашанки, свячена паска
Вже чекають на столі.
Тут і шинка, і ковбаска,
Хрін і масло, і драглі.
Крашанки – то справжнє диво,
Найдивніше із чудес.
Усміхаються щасливо
Й кажуть всі: "Христос Воскрес!"
(Тетяна Фролова).
***
Українська писанка,
Як дитяча пісенька,
Як бабусина казка,
Як матусина ласка.
Сяду собі скраєчку
І розмалюю яєчко.
Хрестик, зоря, віконце –
І стане воно, мов сонце.
(Анатолій Каменчук).
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