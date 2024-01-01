'Как Новый год встретишь…' Самые известные праздничные приметы и запреты

Не единственной поговоркой о том, как Новый год встретишь – так и проведешь, богата народная мудрость. Традиции празднования нового года именно в ночь с 31 декабря на 1 января существуют уже много лет, и за это время они успели "обрасти" немалым количеством примет и предрассудков.

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Конечно, в этом году многим будет не до праздника. Война внесла свои коррективы, но в трудные времена особенно важно ценить каждый миг жизни.. OBOZ.UA рассказывает о самых известных новогодних приметах и предрассудках.

Блюда на столе

В народе говорят, что на праздничном столе должно быть 12 блюд – якобы в честь 12 месяцев. Такое количество может "задобрить" грядущий год. Эта примета может иметь более давнюю историю и происходить из традиций празднования Рождества, потому что именно на Сочельник традиционно готовят 12 постных блюд.

Мусор и деньги

По поверьям, накануне праздника нельзя выносить мусор, чтобы не вынести из дома все счастье. Также говорят, что в последний день года не стоит занимать деньги или брать взаймы – иначе весь год в семье не будет достатка.

Нарядная одежда

Есть популярный предрассудок, согласно которому не стоит встречать новый год в старом, грязном или изношенном наряде. Чтобы год был удачным, лучше надеть праздничный наряд.

Традиция гостеприимств

Издавна говорили, что первым в новом году в дом должен зайти мужчина, чтобы в семье был достаток в последующие 12 месяцев. Именно поэтому сеять 1 января ходят мужчины.

Новогодний поцелуй

Чтобы круглый год в семье царила любовь и взаимопонимание, нужно ровно в полночь взять вторую половинку за руку и поцеловать ее.

Монетки для богатства

А чтобы в новом году всех членов семьи сопровождал успех и удавалось накапливать состояние, нужно при сервировании праздничного стола каждому положить под тарелки монетку.

Восточный календарь

Поклонники гороскопов и восточных традиций отмечают, что накануне праздника нужно "задобрить" животное, являющееся символом года. Например, дракон с кроликом – это враги, поэтому им не место рядом на новогоднем столе. Грибы являются символом забот и разочарований, а курица принесет в семью бедность. Об этих и других кулинарных предрассудках – читайте в материале.

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