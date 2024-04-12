Что нужно успеть сделать перед Пасхой: универсальный список дел

Пасха, один из самых больших христианских праздников, в 2024 году приходится на 5 мая. Подготовка к Пасхе имеет не менее важное значение, чем сам праздник. Например, в Чистый четверг принято делать генеральную уборку и печь паски.

А вот последняя пятница перед Пасхой называется Страстной. Это скорбный день, когда Иисуса распяли на горе Голгофе, так что верующие посвящают его молитвам и духовному очищению. OBOZ.UA публикует список универсальных дел, которые следует сделать в канун Пасхи.

Уборка в доме и во дворе

Перед Пасхой следует очистить дом от грязи и хлама. Следует избавиться от хлама в доме, перебрать вещи в шкафу, сделать генеральную уборку в тех местах, где моют реже: вычистить грязь из-под холодильника, помыть диваны, протереть межплиточные швы в ванной комнате и т.д.

До Чистого четверга важно также завершить все садово-огородные работы, ведь заниматься тяжелым физическим трудом на церковные праздники не принято. Издавна говорили, что к Страстной пятнице нужно завершить уборку и украшение жилья.

Вышитые рушныки и праздничный наряд

Пасха – светлый праздник, символизирующий возрождение и надежду. Поэтому с давних времен украинцы заранее готовили праздничный наряд и лучшие корзины. Говорили, к празднику стоит купить хотя бы одну новую вещь для себя и подарить обновку деткам. Также готовят рушныки, которыми будут устилать праздничные корзины. Поэтому в канун праздника можно заняться вышиванием или позаботиться о стирке и подготовке уже имеющихся рушныков.

Праздничная корзина

Паски традиционно начинают выпекать в Чистый четверг. Одну большую пекут для пасхальной корзины, а маленькие – на гостинцы для родных.

Писанки и пасхальные яйца изготовляют в предпасхальную субботу. Писанки также являются символическими подарками – их вручают близким с пожеланиями здоровья, семейного счастья, достатка, а также для защиты дома от бед. Крашанки от писанок отличаются орнаментом. Писанки разрисовывают, а крашанки варят в натуральных красителях.

Неделя перед Пасхой

Последняя неделя перед праздником имеет важное значение. Каждый день посвящен событиям из Нового Завета.

В Великий понедельник вспоминают Святого Иосифа – его, как и Христа, предали люди.

Во вторник готовят вышитую скатерть на праздничный стол и рушныки на Пасхальную службу. В этот день совершаются богослужения, где вспоминают притчи Иисуса Христа в Иерусалимском храме.

Все уборки и домашние дела должны быть закончены до Великого четверга, а в среду вспоминают Иуду, предавшего Иисуса за 30 серебряников.

Говорят, в Чистый четверг следует искупаться до восхода солнца, чтобы получить защиту от болезней на весь год.

В самый скорбный день года, Страстную пятницу, некоторые верующие совсем отказываются от еды вплоть до вечерней службы.

В Великую субботу совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении.

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