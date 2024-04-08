Крашанки и писанки: чем отличаются пасхальные яйца. Интересные факты

Вскоре Украина будет праздновать Пасху и в творческих мастерских уже начали проводить мастер-классы по изготовлению традиционных писанок и крашанок. Ярко раскрашенные яйца являются одним из главных атрибутов праздника. Но знаете ли вы, в чем разница между ними?

Музей Ивана Гончара, который хранит и распространяет украинскую традиционную культуру, рассказал подробнее. Оказывается, разница значительно глубже, чем только метод разрисовывания.

Писанка

Украинская писанка входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Этому искусству много сотен лет, а орнаменты, используемые для яиц, имеют дохристианское происхождение.

Главное отличие в том, что писанку делают на сыром яйце. Иногда для учебных целей ее выдувают и учат росписи на пустой скорлупе. Писанки не употребляют в пищу. Их кладут у образов, где они служат своеобразным оберегом дома.

Расписывают писанки пчелиным воском, нанося его с помощью писачка. Окрашивают такое пасхальное яйцо натуральными красителями и используют по 2-4 цвета.

Писанка считается символическим пасхальным подарком. Расписанные яйца вручают близким с пожеланиями здоровья, семейного счастья, достатка, а также для защиты дома от всяческих невзгод.

Крашанка

Крашанки отличаются от писанок отсутствием нанесенных орнаментов. Эти яйца варят в натуральных красителях, придавая всей поверхности скорлупы какого-нибудь один цвет. Иногда к такому яйцу прикрепляют траву, цветы или листья, чтобы получить на его поверхности красивые отпечатки.

Окрашенные таким образом яйца кладут на пасхальный стол и употребляют в пищу, чтобы разговеться после поста. Ими также стукаются друг об друга во время пасхальных праздников, играя в набитки. Чье яйцо выдержит удар, тот считается особенно благословенным. Есть также другие игры с использованием пасхальных яиц.

Несколько интересных фактов

Освящать можно как писанки так и крашанки. Церковь позволяет класть в пасхальную корзину оба вида праздничных яиц.

По традиции крашанки готовят в Пасхальную субботу. Считается, если наделать их в пятницу, они быстро испортятся. А сваренные в субботу яйца будут хорошо храниться на протяжении всех праздников.

В свою очередь писанки можно изготавливать на протяжении всего Великого поста. Особенно много внимания этому искусству уделяли в Страстную неделю. Главным для росписи писанок днем считается Чистый четверг.

Количество изготовленных семьей писанок могло варьироваться от 12 до 60. Все зависело от того, скольких родственников планировалось посетить на праздники. Крашанок делали столько же, сколько и писанок.

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