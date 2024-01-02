Что делать с живой елкой после праздников: секреты ухода за деревом в горшке

Новогодняя елка может стоять при комнатной температуре не больше двух недель. Даже если приобрести елку в горшке, после ее последующей высадки в грунт она может не прижиться или замерзнуть.

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Комнатные условия неблагоприятны для елок, ведь хвоя быстро сохнет и желтеет. Что делать с живой елкой после праздников и как ухаживать за деревом в горшке – читайте в материале OBOZ.UA.

Правила ухода за елкой в горшке

После улицы дерево должно акклиматизироваться, так что не стоит сразу навешивать гирлянды и украшать игрушками.

Не следует ставить елку возле отопительных приборов или других источников тепла. Пересушенный воздух будет способствовать опадению хвои. Оптимальная температура в комнате должна составлять +20°С. Не забывайте о регулярном проветривании дома.

Следует воспользоваться увлажнителем воздуха. Для полива елки лучше всего подходит талая или обычная, слегка подогретая, чистая вода.

Как не допустить распускания почек

Зима – период покоя у хвойных растений, но, оказавшись в теплом доме, ели начинают "просыпаться". Это так называемый принцип температурного стресса, стимулирующий рост.

Чтобы не допустить распускания почек, следует минимизировать освещение, полив и температуру.

Если вы живете в частном секторе, можно вынести горшок с елкой во двор. Промерзания почвы в горшке бояться не стоит – зимой в лесу дерево так же промерзнет. Главное, чтобы корневая система находилась в состоянии покоя.

Как пересадить елку

Пересаживать елку можно, когда не будет сильных морозов. Идеально подойдет весна, при чем пересадкой можно заниматься с марта по май. Для начала лучше накрывать дерево на ночь агроволокном или текстилем.

Теперь о математике: глубина ямы, куда будет сажаться дерево, должна быть примерно на 30 см глубже земляного кома. Саженец будет нуждаться в регулярном, но не чрезмерном поливе.

Часто случается, что распустившаяся в квартире елка внезапно прекращает рост, оказавшись на улице. Не стоит раньше времени паниковать – просто у дерева сбился естественный цикл и, вероятно, первый год вообще не будет прироста. Оптимальное время возобновления цикла – полтора года.

Пошаговая инструкция для пересадки

В первую очередь следует осторожно вынуть ель из горшка, не повредив земельную груду. Снимать магазинный субстрат на корневой системе не нужно, поскольку там содержатся полезные бактерии и грибы. Подойдет супесчаная и суглинистая почва. Дно ямы лучше снабдить дренажем. Ели не любят плотной почвы, поэтому не нужно вытаптывать землю у ствола. Первый месяц следует защищать дерево от прямых солнечных лучей, особенно если уже установилась теплая погода. Осенью можно сделать слой мульчи, например, из сухих листьев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда девать живую срубленную елку после праздников.

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