Что делать с живой елкой после праздников: секреты ухода за деревом в горшке
Новогодняя елка может стоять при комнатной температуре не больше двух недель. Даже если приобрести елку в горшке, после ее последующей высадки в грунт она может не прижиться или замерзнуть.
Комнатные условия неблагоприятны для елок, ведь хвоя быстро сохнет и желтеет. Что делать с живой елкой после праздников и как ухаживать за деревом в горшке – читайте в материале OBOZ.UA.
Правила ухода за елкой в горшке
После улицы дерево должно акклиматизироваться, так что не стоит сразу навешивать гирлянды и украшать игрушками.
Не следует ставить елку возле отопительных приборов или других источников тепла. Пересушенный воздух будет способствовать опадению хвои. Оптимальная температура в комнате должна составлять +20°С. Не забывайте о регулярном проветривании дома.
Следует воспользоваться увлажнителем воздуха. Для полива елки лучше всего подходит талая или обычная, слегка подогретая, чистая вода.
Как не допустить распускания почек
Зима – период покоя у хвойных растений, но, оказавшись в теплом доме, ели начинают "просыпаться". Это так называемый принцип температурного стресса, стимулирующий рост.
Чтобы не допустить распускания почек, следует минимизировать освещение, полив и температуру.
Если вы живете в частном секторе, можно вынести горшок с елкой во двор. Промерзания почвы в горшке бояться не стоит – зимой в лесу дерево так же промерзнет. Главное, чтобы корневая система находилась в состоянии покоя.
Как пересадить елку
Пересаживать елку можно, когда не будет сильных морозов. Идеально подойдет весна, при чем пересадкой можно заниматься с марта по май. Для начала лучше накрывать дерево на ночь агроволокном или текстилем.
Теперь о математике: глубина ямы, куда будет сажаться дерево, должна быть примерно на 30 см глубже земляного кома. Саженец будет нуждаться в регулярном, но не чрезмерном поливе.
Часто случается, что распустившаяся в квартире елка внезапно прекращает рост, оказавшись на улице. Не стоит раньше времени паниковать – просто у дерева сбился естественный цикл и, вероятно, первый год вообще не будет прироста. Оптимальное время возобновления цикла – полтора года.
Пошаговая инструкция для пересадки
- В первую очередь следует осторожно вынуть ель из горшка, не повредив земельную груду.
- Снимать магазинный субстрат на корневой системе не нужно, поскольку там содержатся полезные бактерии и грибы.
- Подойдет супесчаная и суглинистая почва.
- Дно ямы лучше снабдить дренажем.
- Ели не любят плотной почвы, поэтому не нужно вытаптывать землю у ствола.
- Первый месяц следует защищать дерево от прямых солнечных лучей, особенно если уже установилась теплая погода.
- Осенью можно сделать слой мульчи, например, из сухих листьев.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда девать живую срубленную елку после праздников.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.