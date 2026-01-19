Хоккей, война и тяжелое ранение: экс-игрок сборной Украины, который воевал с оккупантами, расскажет свою историю в 'живой' книге

Бывший нападающий национальной сборной Украины по хоккею Александр Матвийчук начал работу над книгой под названием "Три шлема моей жизни" – личной историей, объединяющей хоккей, войну и путь к восстановлению после тяжелого ранения.

Это будет не классическая автобиография, а живой, открытый рассказ, созданный в диалоге с читателями. Сейчас уже написано вступление к книге, которое желающие могут загрузить и прочитать на странице проекта, чтобы почувствовать атмосферу и понять, отзывается ли им такой формат.

Напомним, что Александр Матвийчук получил тяжелое ранение на фронте и сейчас проходит лечение и реабилитацию. Именно в этот период он и начал писать книгу – идея которой вызревала в течение многих лет.

О старте работы над книгой Александр сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что для него важно сделать этот процесс открытым и живым.

Книжный проект Александра Матвийчука размещен на платформе социального краудфандинга Социальная страна. Для того чтобы книга была издана, необходимо собрать 1000 сторонников. Поддержка позволяет не только помочь с реализацией книги, но и стать частью процесса ее создания.

Если вам интересна история Александра Матвийчука и вы хотите стать частью создания его книги, поддерживайте и оставайтесь на прямой связи с Александром, присылая свои мысли, вопросы и предложения во время работы над книгой.