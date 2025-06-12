'Стреляли в упор': бывший игрок сборной Украины получил тяжелое ранение, попав во вражескую засаду

Во время выполнения боевого задания 10 июня тяжелое ранение получил бывший хоккеист киевского "Сокола" и сборной Украины Александр Матвийчук. После окончания карьеры игрока работал детским тренером, но после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и в течение последних трех лет служил штурмовиком, получил звание старшего сержанта и был неоднократно награжден штабом ГУР МО.

Видео дня

О тяжелом ранении лица отца сообщила его дочь Алина.

Во время боевого задания Александр с тремя собратьями попал во вражескую засаду, в него и других украинских защитников стреляли в упор. Благодаря бойцу, который осуществлял прикрытие, все оккупанты РФ были уничтожены, а раненых удалось эвакуировать.

К счастью, все остались живы, хотя трое находятся в тяжелом состоянии. Матвийчук сейчас находится в медикаментозном сне под наблюдением врачей в Днепропетровской областной клинической больнице им. И его ранения очень серьезные.

У Александра огнестрельное пулевое ранение лица с полной потерей хрящей носа и многочисленными переломами: костей носа, верхней челюсти, стенок гайморовых пазух с обеих сторон, ячеек решетчатого лабиринта, твердого неба.

Также защитник получил огнестрельное осколочное сквозное ранение левого плеча с массивной потерей мягких тканей, огнестрельное осколочное слепое ранение правой стопы и закрытую черепно-мозговую травму.

По словам Алины, впереди у отца долгое и крайне дорогостоящее лечение, десятки операций и длительный период реабилитации. Самостоятельно справиться с этой ситуацией семья не сможет, поэтому обратилась ко всем неравнодушным.

Для всех, кто хочет помочь украинскому защитнику, дочь оставила номер карты и конверта (Матвийчук Г.Ю. – жена): 5168 7521 3062 1397.

Напомним, что Александр Матвийчук является пятикратным чемпионом Украины (2003, 2005, 2006, 2007, 2009) и обладателем Кубка Украины-2007 в составе столичного "Сокола", за который дебютировал в 1993 году. Защищая цвета киевлян, левый нападающий провел 496 матчей, в которых забросил 130 шайб и отдал 160 передач в официальных матчах.

Также с 2000-го по 2010 год Александр регулярно вызывался в сборную Украины, в составе которой сыграл 134 матча, забросил 26 шайб и отдал 35 передач.

После окончания карьеры игрока Матвийчук работал тренером детских команд – "Богуславские Шершни" и киевский "Сокол".

После полномасштабного вторжения России в 2022 году бывший хоккеист сначала присоединился к рядам киевской территориальной обороны: "Когда русские пришли сюда, нам не остается ничего другого, как их убивать".

После чего в течение трех лет Александр прошел самые горячие точки украинского фронта, дослужился до звания старшего сержанта и был неоднократно награжден штабом ГУР МО.

"Люди, которые приняли бой в первые дни великой войны - самые большие герои. Они выполняли самые тяжелые задачи, часто не имея даже небольшой подготовки. Они точно не думали, будет ли нам кто-то помогать. Эти люди руководствовались только эмоциями и патриотизмом. Нам, пожалуй, было проще, потому что уже появилась организация дела. Но до этой стадии мы дошли именно благодаря тем героям, которые выстояли в первые дни и месяцы войны. Теперь мы не имеем права проиграть хотя бы во имя памяти тех людей, которые отдали свои жизни тогда, в боях на Киевщине, Сумщине, Херсонщине, Харьковщине, Черниговщине, Донетчине", – рассказывал тренер sport.ua.

Свой первый бой Матвийчук принял на Запорожском направлении, выполнял боевые задачи от Васильевки до Орехово.

"Не скажу, что для меня первый бой стал каким-то стрессом. Использовал полученные навыки и был уверен, что рядом люди, которые понимают, как надо воевать. Можно сказать, я уверенно стоял на земле. Понимал, что тех черт, которыми обладает каждый спортсмен, должно быть достаточно. В хоккее мы тоже привыкли переносить физические, психологические нагрузки, иногда бытовые трудности. Важно не опускать рук. Да, иногда приходится по несколько суток не спать. Это тяжело переносить даже самому подготовленному человеку. Но приходится терпеть. Другого выхода нет", – отмечал штурмовик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты убили украинского прыгуна и тренера, который служил в Нацгвардии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!