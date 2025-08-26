'Хочу, чтобы вы знали': Гудименко обратился к президенту Азербайджана после похорон побратима

В Украине в День Независимости похоронили погибшего на войне с Россией бойца ВСУ, гражданина Азербайджана Афгана Оруджева. Его похоронили под Гостомелем на мусульманской части кладбища.

О погибшем Герое рассказал в соцсети X младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудименко, который служил вместе с Оруджевым.

В своей заметке он обратил внимание на объединение наций вокруг подвига павшего бойца. "Это было так щемяще и так искренне, что провожать тебя пришли два мира и много наций. И люди на коленях вдоль раненых гостомельских улиц. И мусульманские песнопения над твоим саваном. Военные из разных частей. Твоя мама, которая на азербайджанском сказала, что переедет в Украину и будет жить здесь. И твой друг-армянин, который рассказывал о ваших ссорах, которые непременно заканчивались фразой "Пойдем убивать врагов". И все это в День Независимости, за которую ты отдал свою жизнь", – написал Гудименко.

Он также обратился к президенту Азербайджана.

"Хочу, чтобы вы знали, что в День Независимости Украины мы собрались, чтобы попрощаться с моим побратимом Афганом Оруджевым – гражданином Азербайджана, который мужественно боролся за свободу нашей страны и был за это награжден", – написал Гудименко.

