'Хочешь подзаработать?' Украинцев предупредили об опасности сотрудничества с ФСБ РФ и сказали, куда жаловаться

В Украине продолжается массовая вербовка подростков и молодежи российскими спецслужбами через интернет. Это не единичные случаи. Проблема приобрела масштабы национальной угрозы. СБУ зафиксировала уже более 600 случаев, когда украинцев, в частности несовершеннолетних, пытались втянуть в диверсионные действия.

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Вербовка начинается с банального сообщения: "Хочешь подзаработать?". Далее человеку предлагают перенести пакет из точки А в точку Б или нарисовать граффити на стене и тому подобное. Сначала это кажется игрой или очень своевременной для многих "подработкой". Но конечная цель россиян - использовать и избавиться от человека. Ведь часто жертв вербовки взрывают во время такого задания.

22% завербованных - дети в возрасте до 18 лет. Их используют как расходный материал. Это уже произошло в Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Ровно и других городах.

Именно поэтому надо действовать.

Служба безопасности Украины вместе с проектом Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности создали короткий видеоролик "Не работа. Ловушка", чтобы предостеречь украинцев от "легких подработок", за которыми скрывается смертельная опасность. В видео показаны реальные методы, которые применяют ФСБ, после чего дистанционно подрывают исполнителя, уничтожая и его, и доказательства.

Просим распространить ролик в своих соцсетях, в общинах, учебных заведениях, через каналы информирования подростков и молодежи.

Ролик по ссылке.

Ссылка на Telegram-бот СБУ для сообщения о подозрительных задачах.

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