Хаос приближается: у каких знаков зодиака жизнь перевернется с ног на голову весной 2026 года

Весна 2026 года будет отнюдь не скучной с астрологической точки зрения. Пока некоторые будут наслаждаться пробуждением природы и планировать летние каникулы, другие люди будут чувствовать себя так, будто оказались в напряженном психологическом триллере.

Во всем этом виноваты лунные узлы, в астрологии Джйотиш известные как Раху и Кету, которые имеют решающее влияние на наши жизненные направления и важнейшие решения, пишет OBOZ.UA.

И больше всего достанется двум знакам зодиака – Овнам и Весам.

Овен

Овны, вы обычно являетесь первопроходцами зодиака. Огненные, бесстрашные и всегда готовы к действию. Но весной 2026 года вы можете быть удивлены, обнаружив, что предпочитаете прятаться под одеялом, когда дело доходит до изменений. Вы почувствуете чрезвычайно сильную, почти вулканическую потребность в признании, реализации ваших самых смелых амбиций и фундаментальных жизненных изменениях. Ваше эго буквально будет кричать от аплодисментов.

По иронии судьбы, вашим самым большим препятствием будет страх. Тот тихий, навязчивый голос, который шепчет вам, что выйти за пределы зоны комфорта может быть слишком холодно или слишком рискованно. На этот раз дорога к звездам будет вымощена сомнениями, что совсем не является естественным состоянием для вас, прирожденного лидера.

Весы

Если Овен имеет дело с кризисом эго, то Весы столкнутся с совершенно противоположной крайностью. Эстеты зодиака, прирожденные дипломаты и вечные искатели гармонии, вы этой весной будете склонны полностью растворить свою идентичность в отношениях. Ваш управитель Венера обычно наделяет вас непреодолимым шармом, но под влиянием теневых планет вы превратитесь в личного помощника всех вокруг.

Вы будете вкладывать много энергии в своего партнера, в решение проблем друзей и в удовлетворение коллег, одновременно полностью – и буквально – пренебрегая собственными потребностями. Вы окажетесь в ситуации, когда точно будете знать, до миллиграмма, какой кофе пьет ваш начальник и какой любимый цветок мамы вашего партнера, но не будете помнить, когда в последний раз делали что-то исключительно для себя и своей души.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

