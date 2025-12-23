"Хай Ісус, мале дитя": текст популярной украинской колядки
Одной из самых любимых традиций Рождества в Украине является пение колядок. Эти праздничные песни исполняют в семейном кругу, ходят с ними поздравлять соседей и родственников, а еще в праздничную пору их с радостью включают в свои концерты звезды.
Так народный артист Украины Степан Гига с семьей особенно любил исполнять колядку Хай Ісус, мале дитя". И хотя певец не так давно ушел от нас, композиция в его исполнении осталась и будет радовать многих украинцев в эти праздничные дни. OBOZ.UA публикует полный текст колядки.
Как положено обрядовой песне, которую поют на Рождество, она сообщает о рождении Иисуса и содержит пожелания хорошего года. А еще текст довольно просто выучить, ведь он содержит повторяющиеся мотивы. Сохраняйте для семейного застолья или учите с детьми, чтобы они исполняли эту песню, когда пойдут колядовать в праздничный день.
Ми прибули, господарю,
До вашої хати,
Хочемо Вам, господарю,
Заколядувати!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
А чи знаєш, господарю,
Що Бог народився?
У вертепі на соломці
Сам Ісус явився!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
Ми же будем, господарю,
Від вас відходити
І рожденного Ісуса
Будемо просити!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
