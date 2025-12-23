'Хай Ісус, мале дитя': текст популярной украинской колядки

Одной из самых любимых традиций Рождества в Украине является пение колядок. Эти праздничные песни исполняют в семейном кругу, ходят с ними поздравлять соседей и родственников, а еще в праздничную пору их с радостью включают в свои концерты звезды.

Видео дня

Так народный артист Украины Степан Гига с семьей особенно любил исполнять колядку Хай Ісус, мале дитя". И хотя певец не так давно ушел от нас, композиция в его исполнении осталась и будет радовать многих украинцев в эти праздничные дни. OBOZ.UA публикует полный текст колядки.

Как положено обрядовой песне, которую поют на Рождество, она сообщает о рождении Иисуса и содержит пожелания хорошего года. А еще текст довольно просто выучить, ведь он содержит повторяющиеся мотивы. Сохраняйте для семейного застолья или учите с детьми, чтобы они исполняли эту песню, когда пойдут колядовать в праздничный день.

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ранее OBOZ.UA публиковал колядки, которые можно исполнять с детьми разного возраста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.