Колядки для детей: лучшие песни для всех возрастов

Колядки являются неотъемлемой частью рождественской традиции в Украине и исполняются как взрослыми, так и детьми. Детские колядки имеют упрощенную форму, короткий текст и понятную ритмику, что облегчает их запоминание.

Традиции исполнения отличаются в зависимости от региона, в частности на Покутье дети колядуют уже после Сочельника, тогда как в других областях – на Рождество. OBOZ.UA публикует подборку колядок для детей разного возраста.

Колядки для детей в возрасте 5–6 лет

Колядки для детей в возрасте 5–6 лет должны быть короткими, ритмичными и легкими для запоминания. Чаще всего дети этого возраста выбирают хорошо известные тексты с простыми рифмами и понятным содержанием.

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

- Усіх сповіщала.

(Н. Мудрик-Мриц)

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері , бо твій князь їде!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Колядки для детей в возрасте 7–8 лет

Колядки для детей 7–8 лет могут быть более содержательными и несколько длиннее текстов для дошкольников. В этом возрасте дети уже способны запоминать несколько куплетов и понимать смысл поздравительных слов. В то же время при нехватке времени или для быстрой подготовки можно выбирать и более короткие варианты. Ниже представлена подборка колядок, которые подходят для детей этого возраста и легко изучаются.

***

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Коляд, коляд, коляда

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Снігом білим спорошило,

Нам дорогу помостило.

Добрий вечір господарю,–

Ми принесли Богу дари.

Наші пісні гарні дари

Рожденому для похвали.

Боже благий, Боже щирий,

Пошли же нам рік щасливий.

***

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському!

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати –

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Застелено стіл скатертиною

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився –

У яслах Христос народився!

***

Десь падає сніжок тихенько

Плеяда зірочок засяяла маленьких

В грубці потріскують полінця

Ангелики враз стали на колінця

Ісусика вони вітають

І чемно рученьки складають

І ми спішімо привітати

І найцінніші дари дати

І віру, і любов свої

Даруємо Дитяточко тобі

Христос народився!

Колядки для детей в возрасте 9–10 лет

Колядки для детей в возрасте 9–10 лет традиционно отличаются большей длиной и содержательностью. В этом возрасте дети уже легко осваивают развернутые тексты с несколькими куплетами и припевами. Такие колядки могут исполнять не только школьники, но и подростки и молодежь, ведь они имеют живой ритм и выразительный поздравительный характер. Ниже представлены примеры колядок, которые подходят для этой возрастной категории.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Давним-давно в одній країні

Та й народила Мати Сина.

Від лиха, смерті і негод

Беріг Його Святий Господь!

Ісусом Сина Бог назвав,

Святі знання Ісусу дав.

Щоб людям шлях вказати світлий,

Добро й любов щоб в світі квітли.

І янгол в пору ту співав,

Ісуса свято прославляв!

Ісус навчив людей прощати,

Любити, вірить, сподіватись.

В уста він істину поклав,

Життя всім вічне дарував

Й не шкодував за нас свого.

Славімо тож усі Різдво!!!

***

Застелено стіл скатертиною

Застелено стіл скатертиною,

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився –

У яслах Христос народився!

***

Заходить сонце, зірка сходить

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім’я збирається у колі,

В душі в всіх свято повстає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

І дружні сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники,

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

У пісні своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

І Зіркам світить всім в вікно.

Бо скоро вже наступить свято,

Під світлим іменем – Різдво!

***

Добрий вечір, люди

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

Колядки для детей в возрасте 11–14 лет

Колядки для детей в возрасте 11–14 лет уже можно считать полноценными рождественскими песнями. По объему и содержанию они почти не отличаются от колядок для взрослых, ведь часто имеют развернутую структуру и несколько куплетов. В то же время благодаря простой лексике и понятным рифмам такие тексты легко запоминаются.

***

Зійшла зоря над Вифлеємом –

Зоря надії і добра.

І трьох царів з країн далеких

В малу яскиню привела.

В дарах кадило, злото й миро

Царі Дитятку принесли.

Цареві світу поклонились,

Серця до Бога вознесли:

"Прийми, о Боже, нашу дяку,

Що нам Спасителя зіслав,

Що наші вислухав молитви,

Надію й спокій серцю дав".

Сія зоря над Вифлеємом,

Христу вклонитись люди йдуть,

А три царі в краї далекі

Веселу вістку принесуть:

"Радійте, люди, Бог родився,

Славіть Його святе ім’я!

Нехай колядками вітає Боже Дитя уся земля".

***

Ой на річці, на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

***

Тиха ніч, свята ніч!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Пане, пане господарю,

Пусти нас до хати,

Хочем тобі, господарю,

Заколядувати.

Приспів:

Наш Ісус мале дитя,

Він дарує нам життя,

Щоб щасливо проживали

І горя не знали. (2 рази)

А ми - люди подорожні,

З дороги зблудили,

І до тебе, господарю,

Всі ми загостили.

Приспів. (2 рази)

Ми не хоче їсти, пити,

Тільки відпочити,

Хочем твою хатиноньку

Та й розвеселити.

Приспів. (2 рази)

Народженого Ісуса

Радо прославляймо,

Йому велич свого серця

І поклін відаймо.

Приспів. (2 рази)

***

Я дивлюсь на білосніжний двір

Крізь вікна, розмальовані зрання.

На них – прекрасний візерунок крил

Мороз лишив, на честь народження Христа.

На дворі тиша, зіроньки блищать

Прозорі, наче вранішня роса.

В домівках свічки на столах горять,

На честь народження маленького Христа.

Усіх об’єднує казкова ніч,

Ніч істини й добра,

Різдвяне свято.

Усіх чекає дивовижна мить –

Народження Ісуса немовляти!

То ж заспіваймо радісно усі,

Нехай лунає наша пісня гучно!

Нехай летять у небо голоси

На честь народження спасителя Ісуса!

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник – Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник – Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник – Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

