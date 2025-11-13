УкраїнськаУКР
Грязный, как ангел. Скрябиниада

Название / автор: Как люди / По мотивам произведений Андрея "Скрябина" Кузьменко

Театр: Театральное сообщество DSP

Режиссер: Юлия Прилуцкая

Новое переосмысление поэзии Кузьмы Скрябина похоже на древнегреческую трагедию о посмертном бытии музыканта. "Как люди" – "пластично-поэтический спектакль без вазелина" от театрального сообщества DSP. Где режиссер-хореограф Юлия Прилуцкая через откровенную телесность актеров экспериментирует со странной лирикой Кузьмы.

Чую, брате, що буде війна – холодна і довга, довга і зла.

Андрій "Скрябін" Кузьменко

Грязный, как ангел. Скрябиниада

Розпочинається дійство як театральна репетиція, щоб згодом перетворитись на давньогрецьку містерію – з еротичними оргіями та людськими жертвопринесеннями. Ритуал посмертно вшанування, в якому іронічну поезію Кузьми Скрябіна підносять до рівня пророцтв та молитов. А щоб камлання спрацювало, актори – мов хробаки – прогризають коридори-нори в четвертій стіні. Тут стирається фронтир не тільки між залом та сценою, а й між плотським і духовним, сатиричним і святим.

"Як люди" – ідейна сестра "Стусанини", найвідомішої пластичної постановки від Театральної спільноти DSP. Вистава як спроба відчути, чим відгукуються слова Поета в сьогоденні, в реаліях, про які автор не міг знати. У власній "скрябініаді" режисерка Юлія Прилуцька переосмислює тексти сучасника, рокопопс музиканта як вже класичні та "забронзовілі". Ніби в школах вчать напам'ять неполіткоректне "Негри люблять молоко, може навіть як ніхто", а найвидатніші поети сучасності отримують щорічну Державну Кузьменківську премію. І – подібно до британських колег-шекспірологів, що збирають загальновживані слова, вперше згадані у творах Брада, як то bandit, manager чи critic – українські скрябінологи заносять у "кузьменківські" словнички неологізми на кшталт "хорий" чи "шмата".

Грязный, как ангел. Скрябиниада

Гіпертрофування постаті Кузьми водночас і є методом його визнання для шанувальників, і засобом пост-іронії, для тих, хто не розділяє захоплення постаттю покійного музиканта. Головний посил вистави, її над-ідея – в спробі показати поетику Скрябіна з максимально незвичної та віддаленої від оригіналу точки зору. "Як люди" намагається надати пісенним текстам якнайбільше додаткових сюжетів, вимірів, інтерпретацій; і звична для пластичних постановок недомовленість відмінно працює на розширення сенсів. Та через це вистава розрахована – перш за все – на тих, хто вже знайомий з творчістю групи "Скрябін". Адже окремий рівень задоволення від постановки: порівняння, що хотів колись сказати автор, і як це переказала режисерка.

Юлія Прилуцька відома як хореограф. Саме тіла акторів – Олесі Біденко, Ольги Галицької, Володимира Варчука, Богдана Жубрика, Максима Козинського, Олени Поліщук, Данили Солом’яного – стають і головними декораціями постановки, і центральними візуальними спецефектами. Попри поетичний фундамент та живу декламацію віршів, основним засобом контакту з глядачем залишається пластика та тілесність.

З плотським тут обходяться по дорослому, на межі пристойного. Актори постійно дражнять переодяганнями й відвертими гімнастичними позами. Інтимні теми тут заходять на території потягу до насилля та аб'юзу, розділеної та нерозділеної пристрасті, кохання втрьох й більше. "Секс – то є море з людей..." Режисерка навмисно додає еротичну гірчинку в інтимну лірику Кузьми. Навіть жарт, що гучні аплодисменти в театрі звучать після фіналу, а в ліжку – перед фіналом, Прилуцька перетворює на художній прийом. Враховуючи, скільки українців були зачаті під голос музиканта, подібні "аплодисменти" Кузьма заслужив.

Грязный, как ангел. Скрябиниада

Та ритуал не можливий без духовного, сакрального наповнення. Перше зіткнення з ним виглядає кумедно: натуралістично-ман’ячна пародія на Лагутенка "Мумітроль" розквітає церковним хоралом. Спочатку суміш високого та іронічного дивує й викликає посмішку. Але з часом ритуальні хітони, виразний грим, маски з навіки застиглими емоціями занурюють в атмосферу містерії. В якій актори стають оракулами, а через поезію Кузьми з нами говорить щось потойбічне, навіть пророче.

Окремою темою у виставі проходить навколовоєнна поезія. Від згаданого в епіграфі раннього "Годинника" до "Суки-війни", – Ну і хто тебе кликав? Чому ти прийшла, стара проститутка? – яку Кузьменко написав вже після вторгнення росії. Ці антивоєнні етюди вплетені в тіло вистави до болю гармонійно, і від того гостро резонують з залою.

У калейдоскопі тем та настроїв вистава може здатися лише спробою хореографічно візуалізувати поезію Кузьми. Та якщо звернути увагу на послідовність текстів, то складається гіпотетична мозаїка історії. Починається все з "Останнього ангела", що подається як новина-плітка про загибель музиканта. А закінчується на "Моїй дочці Україні" у вигляді колискової.

"Просто на дорогу впав останній ангел з неба", – знов пророцтва від Кузьми, але вже про власну скору смерть. Всі подальші дії на сцені можуть бути посмертною ретроспективою прижиттєвих спогадів. А сама сцена знаходиться у вимірі – згаданому ще Метерлінком в "Синьому птаху" – де душі чекають на переродження. Всі митарства відбуваються в лімбо, в загубленому раю, єдиний вихід із якого – реінкарнація. І перед нами інші істоти, мінливі мов медузи, але схожі на нас, як люди.

Вистава Прилуцької створена з авторським смаком: з дразливою хореографією та нетривіальною тілесною художністю. Особливо раджу її шанувальникам творчості Кузьми. Адже "Як люди" – збірка несподіваних візуальних каверів на популярні (і не тільки) пісні Скрябіна, що зроблена з умисною пост-іронічною над-повагою до автора.

Та застережу від вистави тих, хто без пієтету згадує музиканта. Без знання пісень-першоджерел "з-під бронзи" сарказм може і не зчитатися. В такому випадку "Як люди" здадуться черговою недоречною спробою героїзування та канонізації Кузьми. Чув я і такі думки після прем’єри.

Як шанувальник творчості музиканта, зазначу, що "Як люди" можуть не тільки здивувати парадоксальним поглядом на поезію Андрія Кузьменка, а й викликати сльози ностальгії. За часами, коли "дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми", а Поет був з нами не тільки на старих фотографіях.

