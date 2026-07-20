Грозы не отступят? Синоптики рассказали, какая погода ожидается на следующей неделе

Синоптики прогнозируют в Украине нестабильную погоду на следующей неделе. Почти ежедневно ожидаются дожди, грозы, возможны град, шквалы и сильный ветер.

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Такой прогноз публикуют специалисты Укргидрометцентра. Отмечается, что температура воздуха будет неоднократно меняться. В частности, от жары до +35 до более прохладных показателей.

Понедельник, 20 июля

В Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы.

Днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с.

Какая будет температура воздуха в этот день:

– В северных областях от +25 до +29 градусов.

– В восточных областях от +27 до +30 градусов.

– В центральных областях от +24 до +30 градусов.

– В южных областях от +24 до +30 градусов.

– В западных областях от +21 до +26 градусов.

Вторник, 21 июля

В Украине снова будут небольшие дожди, но не везде.

Какая будет температура воздуха в этот день:

– В северных областях от +23 до +27 градусов.

– В восточных областях от +23 до +33 градусов,

– В центральных областях от +22 до +28 градусов.

– В южных областях от +24 до +29 градусов.

– В западных областях от +19 до +26 градусов.

Среда, 22 июля

Возможны небольшие дожди в нескольких областях. В центральных областях осадков не прогнозируется.

Какая будет температура воздуха в этот день:

– В северных областях от +20 до +25 градусов.

– В восточных областях от +24 до +31 градуса.

– В центральных областях от +20 до +26 градусов.

– В южных областях от +25 до +29 градусов.

– В западных областях от +18 до +24 градусов.

Четверг, 23 июля

В Украине станет прохладнее. Дождей почти не ожидается.

Какая будет температура воздуха в этот день:

– В северных областях от +21 до +23 градусов.

– На востоке страны от +21 до +27 градусов.

– В центральных областях — от +19 до +25 градусов

– На юге от +24 до +27 градусов.

– В западных областях от +19 до +25 градусов.

Пятница, 24 июля

В ряде восточных и западных областей ожидаются небольшие дожди.

Стрелки термометров днем покажут:

– На севере Украины от +22 до +26 градусов.

– В восточных областях от +17 до +25 градусов.

– В центральных областях от +21 до +26 градусов.

– В южных областях от +24 до +27 градусов.

– В западных областях от +18 до +24 градусов.

Синоптики также предупреждают, что в связи с прогнозируемыми значительными дождями в течение 20 июля на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровня воды на 0,3–1,0 м над уровнем.

В местах прохождения сильных ливней возможно образование значительного местного и склонового стока, а также стремительное повышение уровня воды на малых водотоках. Впрочем , без негативных последствий

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 июля, Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

Напомним, что климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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