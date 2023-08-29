Грозы и незначительное 'похолодание': синоптики дали прогноз погоды на среду, 30 августа

В среду, 30 августа, синоптики прогнозируют в Украине незначительное "похолодание". Кроме того, по данным метеорологов, часть страны накроют грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что в западных областях будет облачно с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 23-28°, в Закарпатье 20-25°", – говорится в сообщении.

На остальной территории, по данным синоптиков, переменная облачность, без осадков. Однако в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

"Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с", – говорят синоптики.

В Киевской области ожидается переменная облачность, но без осадков.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 17-22°, днем 28-33°", – заявили в Укргидрометцентре.

В столице Украины, Киеве ночью будет 20-22°, днем 31-33°. Обратите внимание, что 30-31 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили синоптики.

Кроме того, в Центре опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности", – проинформировали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре температура воздуха в Украине ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Во многих регионах жаркая погода сохранится до середины месяца, но в некоторых регионах ожидаются природные катаклизмы.

Напомним, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.