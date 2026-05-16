Грозы и град, но до +23: какие области Украины накроет непогода 16 мая. Карты

В субботу, 16 мая, в Украине будет стоять теплая погода. Но в некоторых регионах пройдут дожди, в части областей объявлено штормовое предупреждение из-за гроз.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, на западе страны ожидаются опасные метеорологические условия.

На всей территории в субботу будет переменная облачность. В большинстве областей обойдется без осадков. И только в западных регионах днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории ожидается преимущественно южный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов. А днем комфортные +18...+23.

В части областей объявлено штормовое предупреждение

Метеорологи предупреждают, что 16 мая днем в большинстве западных областей ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за сложной погоды в западных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, 40-градусной жары этим летом не будет. По ее словам, в Украине в последнее время наблюдаются определенные тенденции к размытию сезонов и более контрастные переходы между ними. Между тем относительно погоды на лето 2026 года четких прогнозов нет, а предположения о чрезмерной жаре являются преувеличенными.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

