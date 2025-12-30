Грозит штраф или тюрьма: в каких странах запрещено праздновать Новый год: в каких странах запрещено праздновать Новый год

В подавляющем большинстве стран ночь с 31 декабря на 1 января считается особым рубежом – праздником наступающего Нового года. Но слово "преимущественно" в данном случае применимо лишь по отношению к государствам – далеко не для всех наций новый год начинается именно первого января.

Более того – есть страны, где за празднование Нового года вообще грозит штраф или даже тюрьма. OBOZ.UA расскажет вам, где именно и почему этот праздник может быть опасным.

Строго запрещено

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии не празднуют Новый год 1 января, поскольку это противоречит исламским традициям, основанным на календаре Хиджры. Не просто не празднуют – власти запрещают любые публичные празднования и продажу новогодних украшений и даже цветов. Чуть более 10 лет назад в Саудовской Аравии был объявлен фетр, в котором было буквально "запрещено 31 декабря и 1 января публично выражать радость по поводу наступления нового года".

Аравийские мусульмане отмечают свой собственный, плавающий Новый год. Это праздник Мухаррам, который начинается каждый год в разное время (так, в 2025 году 1-е Мухаррама пришлось на 26 июня). А 1 января является обычным рабочим днем.

Бруней

Именно в Брунее за публичное празднование григорианского Нового года человек как минимум заплатит штраф. А может и быть заключен в тюрьму – из-за исламского права шариата. Хотя немусульмане могут отмечать 1 января в качестве Нового года, но исключительно частным образом.

В этой стране Новый год принято встречать по китайскому календарю, однако и китайский Новый год здесь не повод для празднования широкой общественности. Увидеть большие парады и фейерверки в Брунее можно только на нескольких традиционных для страны праздниках – например, на День рождения Султана Хассанала Болкиаха.

Сомали

В Сомали также празднование Нового года 1 января – то есть, по григорианскому календарю, – официально запрещено с 2015 года, поскольку это считается имитацией христианских праздников и противоречит исламским традициям. Главным новогодним праздником здесь является мусульманский Новый год по лунному календарю хиджры.

Не запрещено, но...

Таджикистан

В современном Таджикистане власти несколько лет обсуждали идею запретить празднование Нового года. Пока что такого запрета на официальном уровне нет. Но пока этот праздник вытесняется из общественной жизни страны.

Сейчас в Таджикистане запрещено устанавливать праздничные елки в публичных местах, дарить подарки или организовывать любые праздничные мероприятия. Также власти ограничили использование фейерверков и хлопушек в общественных местах и другие проявления празднования Нового года.

Иран

В Иране действует персидский календарь, по которому Новый год (известный как Навруз) наступает 21 марта. Этот праздник совпадает с весенним равноденствием и символизирует начало нового цикла жизни. В этот день иранцы украшают дома, готовят традиционные блюда и собираются семьями. А вот 1 января в Иране обычный рабочий день.

Празднуют в другие дни

Китай

Китай празднует Новый год в период с 21 января по 21 февраля, ориентируясь на собственный лунный календарь. Этот праздник сопровождается масштабными фестивалями, фейерверками и семейными ужинами.

1 января здесь также праздник и является выходным днем, но дата не имеет такого значения для китайцев и воспринимается лишь как дань международным традициям.

Индия

Из-за огромного разнообразия культур и религий, которые празднуют Новый год в разные даты, в Индии вообще нет общенационального дня Нового года. Жители страны имеют право самостоятельно выбирать даты выходного на работе для празднования Нового года в зависимости от своих традиций. Поэтому 1 января здесь может быть как обычным днем, так и поводом для индивидуальных празднований.

Вьетнам

Новый год во Вьетнаме называют Тет. По значимости это важнейший праздник, который происходит по лунному календарю и совпадает с китайским Новым годом. Поэтому Тет празднуют между 21 января и 19 февраля. Но прежде всего это праздник весны и обновления, а также семьи и уважения к предкам.

1 января Вьетнам также официально признает праздником и этот день является выходным.

Бангладеш

Новый год в Бангладеш называется Похела Бойшах, он отмечается 14 апреля и является главным национальным праздником, который также символизирует начало весны и нового года (по бенгальскому календарю). Его празднуют парадами, ярмарками, традиционной едой (как панта бхат). Похела Бойшах признано ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества.

Израиль

Новый год в Израиле также празднуют дважды. Главным считается Рош га-Шана (так называемый иудейский Новый год, его плавающая дата приходится на несколько дней осенью, в сентябре-октябре). Это религиозный праздник с молитвами и традиционными блюдами (яблоки с медом). 1 января как Новый год по григорианскому календарю менее значим для религиозных евреев, но популярен среди светского населения. Поэтому этот праздник здесь также отмечают массовыми вечеринками и фейерверками.

