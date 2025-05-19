'Горжусь возможностью быть в жюри': писательница Таис Золотковская присоединилась к оцениванию конкурса эссе музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украинская писательница, автор тринадцати книг Таис Золотковская присоединилась к жюри Всеукраинского Конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Его проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. До завершения приема работ осталось всего два дня – успейте подать свое эссе через регистрационную форму на сайте Музея. Ссылка здесь.

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Таис Золотковская – преподаватель творческого письма, основательница художественной резиденции "Дом Автора" на острове Закинтос (Греция) и литературного сообщества "Клуб Анонимных Авторов". Более десяти лет она работает с текстами и поддерживает авторов в собственных поисках стиля и формы.

"Война коснулась каждого украинского дома, и наш – не исключение. Моя 90-летняя бабушка и тетя были вынуждены покинуть родной Харьков и переехать на запад Украины. Мои родители потеряли квартиру вместе с архивом фотографий, письмами, библиотекой, историей многих поколений Золотковских", – рассказывает Таис.

Писательница убеждена, что участники конкурса эссе отважные и откровенные, потому что решились поделиться своими историями. Их истории должны быть сохранены для будущих поколений.

"Я горжусь возможностью быть в жюри Всеукраинского конкурса эссе от Фонда Рината Ахметова. Вся моя работа, книги, которые я пишу, и проекты, которые создаю, направлены на одно: помочь украинкам и украинцам рассказать свои истории. Этот конкурс важная возможность поделиться тем, через что вы прошли", – отмечает Таис.

Условия Всеукраинского конкурса по ссылке.

Победители будут объявлены 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных".

Победители-ученики получат ценные подарки, в частности, планшеты, мобильные телефоны, наушники, блютуз-колонки, а учителя – электронные книги.

Самые активные преподаватели, которые способствовали организации процесса написания эссе, получат специальные подарки от организаторов конкурса.

Также для всех победителей, финалистов и участников Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе проходит уже в пятый раз. Его цель неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития и уверенно смотрит в будущее.