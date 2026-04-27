Гороскоп на май 2026: кого ждет безумная любовь, а кому придется рискнуть

Гороскоп на май 2026 года приносит сильную заземленную энергию. Солнце в знаке Тельца учит нас терпению в первой половине месяца и поощряет строить прочный фундамент для будущего. Это время не для спешки, а для обдуманных шагов.

Когда в последней трети месяца Солнце перейдет в Воздушные Близнецы, ритм усилится, общение станет более легким, а в воздухе будет витать игривость и любопытство, пишет OBOZ.UA.

Овен

Май станет для вас месяцем финансовой реструктуризации и поиска стабильности. Ваше внимание будет сосредоточено на материальном обеспечении и поиске новых источников дохода. На работе возможности для продвижения по службе уже на горизонте, но только если вы сможете продемонстрировать свою ценность и постоять за себя. Не бойтесь требовать того, чего заслуживаете.

Также в отношениях вы больше всего будете искать стабильности и верности, поскольку поверхностные взаимодействия вас больше не будут интересовать. Вы захотите знать, где вы находитесь, поэтому это отличное время для глубоких разговоров о вашем совместном будущем и установления здоровых границ.

Телец

Это ваш месяц! Солнце в вашем знаке приносит вам харизму, уверенность и магнитную привлекательность. Все, за что вы возьметесь, будет иметь оттенок успеха. В карьере самое время сделать шаг вперед и представить свои идеи, поскольку ваша настойчивость наконец окупится, и возможно неожиданное признание.

Ваша аура будет чрезвычайно привлекательной в мае, вы будете излучать тепло и искриться жизненной энергией, что будет иметь сильное влияние на окружающих. Время благоприятное для романтики, балования и наслаждения маленькими радостями, углубляющими эмоциональные связи.

Близнецы

Первая половина месяца будет для вас немного более интроспективной, поскольку вы будете чувствовать потребность в изоляции и зарядке батареек. В деловой сфере завершите старые проекты и не начинайте ничего нового до 21 мая, когда Солнце войдет в ваш знак. В это время ваша энергия вернется в полной силе, и вы будете готовы к новым победам.

В любви вам понадобится больше умственной стимуляции, чем обычно; вас будут привлекать глубокие, интеллектуальные разговоры и люди, которые могут бросить вызов вашему уму. Отношения будут базироваться на честном общении и раскрытии скрытых эмоций.

Рак

Май будет чрезвычайно общительным месяцем, ваш покорный слуга. Основное внимание будет уделено нетворкингу, дружбе и командной работе. В карьере вы достигнете наибольшего успеха благодаря сотрудничеству с другими, поэтому не изолируйте себя; ваши идеи будут процветать только тогда, когда вы поделитесь ими с правильной командой.

Дружеские отношения могут перерасти в нечто большее в этом месяце, или же вы можете встретить кого-то через широкий круг знакомых, кто будет иметь глубокое влияние на ваш эмоциональный мир. В отношениях ключевым будет привлечь партнера в вашу компанию и создать вместе новые, веселые воспоминания.

Лев

Ваша карьера в мае достигнет своего пика. Звезды выдвигают вас на передний план и просят взять на себя руководящую роль, а ваши усилия за последние несколько месяцев будут замечены вашим начальством. Это идеальное время для важных презентаций, поиска новой работы или начала собственного проекта.

Из-за вашей сосредоточенности на карьере вам нужно будет сознательно искать баланс между работой и личной жизнью. В отношениях вы будете искать кого-то, кто понимает ваши амбиции и поддерживает вас в них, поэтому роман может быть немного более практичным по своей природе, но не менее искренним.

Дева

Май пробуждает в вас желание расширять горизонты. Рутина будет вас душить, поэтому вы будете искать возможности для обучения, путешествий или сотрудничества с иностранными странами. В сфере бизнеса мыслить нестандартно, ведь решение современных вызовов кроются в инновационных и нетрадиционных подходах.

Также в любви вы будете стремиться к приключениям и личностному росту; рутинные свидания вас не удовлетворят. Отношения будут процветать, если вы добавите элемент неожиданности, совместного обучения или просто отправитесь в незапланированное путешествие.

Весы

Май принесет глубокие трансформации, поскольку вы будете иметь дело с совместными финансами, инвестициями или наследством. В карьере время избавиться от проектов или сотрудничества, которые истощают вашу энергию и не приносят результатов; будьте решительными и не идите на компромиссы себе во вред. Это также будет месяц сильных эмоций и страстей.

Поверхностные отношения исчезнут, останутся только те, что базируются на полном доверии и уязвимости. Вы будете готовы открыть свое сердце и посмотреть своим страхам в глаза, что приведет к чрезвычайно глубоким связям.

Скорпион

В мае вы будете полностью сосредоточены на себе, ориентированы на партнерство – как деловое, так и личное. В карьере вы поймете, что не можете делать все самостоятельно, поэтому подписание новых контрактов, поиск нужных деловых партнеров и делегирование задач принесут вам успех и облегчение.

Любовь будет в центре вашего внимания; это время для поиска гармонии, компромиссов и углубления обязательств. Если в прошлом были разногласия, май — идеальный месяц для честных разговоров и поиска общего языка, а ваша привлекательность будет на пике.

Стрелец

Май приглашает вас к организации и времени для организации вашей повседневной жизни, вашего рабочего стола и вашего графика. В вашей карьере у вас будет много мелких задач, которые потребуют вашей точности, и хотя детали обычно вас тошнит, эта дисциплина принесет вам замечательные долгосрочные результаты.

Любовь. В этом месяце вы будете проявлять и получать внимание через небольшие акты ежедневной заботы и заботы. Большие романтические жесты заменятся практическими действиями, которые показывают, что вы действительно можете на кого-то положиться.

Козерог

Май будет одним из самых спокойных и креативных месяцев в 2026 году. Звезды призывают вас на мгновение отложить свои суровые амбиции и плыть по течению. В карьере вы достигнете лучших результатов, когда будете подходить к решению проблем игриво и изобретательно, а не силой.

Ваша любовная жизнь будет процветать, поскольку вы будете излучать расслабленную, веселую энергию, которая будет привлекать людей. Это время для романтики, свиданий, творчества и пробуждения страсти; позвольте себе быть уязвимыми и наслаждайтесь без угрызений совести.

Водолей

Ваше внимание в мае будет направлено на дом, семью и ваши корни. Возможно, вы думаете о переезде, ремонте дома или просто о том, чтобы проводить больше времени дома. В карьере вы будете стремиться к большей безопасности и стабильности, возможно, даже решите работать из дома.

В отношениях вы будете искать ощущение безопасности и принадлежности; вас не будет интересовать внешний гламур, вы захотите кого-то, с кем можно спокойно выпить кофе в гостиной вашей домашней комнаты. Это отличное время для решения старых семейных обид и создания теплого гнездышка.

Рыбы

Май будет для вас исключительным. Динамичный и коммуникативный месяц. Ваш телефон будет звонить непрерывно, вы будете полны новых идей и будете стремиться делиться информацией. В карьере вы преуспеете в задачах, требующих письма, разговоров, продаж или ведения переговоров, поскольку ваш ум будет быстрым и гибким.

Общение будет ключом к вашему сердцу; вас будут привлекать люди, с которыми вы можете часами говорить обо всем и ни о чем. В отношениях важно будет четко выражать свои мысли и слушать другую сторону.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

