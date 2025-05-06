Что означает украинское слово 'лайдак': объяснение

Язык – зеркало истории, культуры, быта и ментальности народа. На протяжении веков украинский язык подвергался притеснениям, запретам и русификации, в результате чего из активного употребления исчезли тысячи аутентичных слов.

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Например, сейчас мало кто знает, что такое "лайдак", а раньше эту лексему часто употребляли в бытовом языке. OBOZ.UA рассказывает о значении слова.

Что означает слово "лайдак"

Слово "лайдак" имеет два основных значения:

Прежде всего так называли бедного, беспризорного человека, нищего или бродягу. В этом смысле слово созвучно с сожалением, сочувствием или социальным презрением.

Также это народное бранное бранное слово, которым пренебрежительно называют недостойного, ленивого или морально низменного человека. Это уже оценочная, оскорбительная окраска – ближе к пренебрежению, чем к сожалению.

Примеры употребления:

Я лайдак. Пропив усе до нитки. І полотно пропив (Василь Стефаник).

Що з того лайдака вийде – ні дому, ні ремесла, тільки біда!

Увійшло в хату оце пиховате цабе, розсілося- і давай хизуватися.. - Чому голови не хилиш, лайдако! Падай на коліна, старий собако! (Олександр Ковінька).

В зависимости от контекста, "лайдак" мог быть синонимом к словам бурлака, бездельник, бездомный, пьяница, или же стать эмоциональным ярлыком в споре – на обозначение легкомысленного, аморального мужчины.

Происхождение слова

Происхождение слова "лайдак" связывают с древнеславянскими и тюркскими корнями. Вероятно, оно имеет общее происхождение с глаголом "лайдати" – слоняться без дела, вести беспутную жизнь. В некоторых регионах Украины до сих пор употребляют родственные формы: "лайдакувати", "лайдацтво".

Интересно, что в польском языке есть подобное слово "łajdak", которое тоже означает негодяя, отброса. Это свидетельствует о взаимовлиянии или общем происхождении в пределах центральноевропейского языкового пространства.

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