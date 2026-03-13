'Гончаренко центры' объявили о поиске партнеров для сотрудничества

Крупнейшая негосударственная сеть бесплатных образовательно-культурных пространств Гончаренко центр объявила open call для общественных организаций, образовательных инициатив, культурных проектов и социально ответственного бизнеса. Команда приглашает партнеров запускать совместные образовательные программы, лекции, курсы и события в центрах по всей Украине.

Сейчас сеть Гончаренко центров насчитывает 44 образовательных хаба, которые работают в разных городах страны. За пять лет деятельности участниками образовательных программ Гончаренко центров стали более 2,8 миллиона человек.

Как отметил народный депутат и основатель сети Алексей Гончаренко, команда центров постоянно ищет новые идеи и партнерства.

"Гончаренко центры создавались как открытые пространства для образования и развития общин. Мы всегда рады новым партнерам. Если у вас есть лекция, курс, культурный или социальный проект, который может быть полезным людям, – давайте делать его вместе. У нас есть пространства, команды и большое сообщество людей по всей Украине. Следовательно, мы готовы помогать общественным организациям и другим проектам воплощать и масштабировать идеи", – подчеркнул он.

В рамках open call партнеры могут проводить события в помещениях центров, запускать совместные образовательные программы или масштабировать собственные инициативы на уровне города или страны.

К участию приглашают общественные организации, образовательные и культурные проекты, а также компании, которые готовы участвовать в развитии образовательных возможностей для украинцев.

Чтобы подать заявку на сотрудничество, нужно написать на электронную почту [email protected], указав в теме письма "Друзья Гончаренко центра".