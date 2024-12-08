Гололедица и небольшие осадки: какой будет погода в Украине в воскресенье, 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачная и дождливая – небольшие осадки накроют половину регионов. Также синоптики предупредили украинцев о гололедице.

Видео дня

Она может образоваться на дорогах в северо-восточной части Украины. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, на Правобережье ночью ожидаются умеренные, а днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха в южной части Украины ночью составит 1-6 градусов тепла, днем 6-11 с плюсом, а в Крыму до 14 градусов тепла. На остальной территории страны ночью и днем от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине ухудшится погода. В большинстве областей ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег, гололед, вечером и утром на дорогах гололедица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!