'Год без сдвигов': почему в Украине до сих пор не декриминализировали порнографию и готовы ли к переменам

18 августа 2023 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №9623 о декриминализации порнографии. Этот законопроект мог бы изменить подход к регулированию порнографии в Украине, но через год после его регистрации никаких существенных изменений не произошло.

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Об этом сообщает Офис эффективной регулировки BRDO. На сегодняшний день производство и обращение порнографии в Украине полностью запрещено. Максимальная санкция за нарушение – лишение свободы на 7 лет.

Отмечается, что подобная уголовная ответственность противоречит конституционным правам граждан и не отвечает современным европейским стандартам. Из-за преследований за подобные "преступления", не несущие реальной угрозы обществу, государство тратит свои ресурсы.

За год с момента регистрации законопроекта количество преследований за взрослую порнографию увеличилось на 60%, в то время как количество преследований за детское порно уменьшилось на 40%, по данным Opendatabot. Это свидетельствует о том, что десятки жизней были сломаны из-за обвинений в действиях, не опасных для сограждан, например, из-за добровольной публикации взрослыми людьми собственных фотографий в соцсетях.

В Верховную Раду Украины также был внесен альтернативный законопроект, предлагающий частично усилить ответственность за порнографию под видом декриминализации. Однако никакого прогресса по рассмотрению этого законопроекта или рассмотрению действительно декриминализации законопроекта №9623 со стороны Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности не состоялось.

Эксперты указывают, что для разблокирования рассмотрения законопроекта №9623 необходимы решения нескольких ключевых лиц, среди которых глава профильного Комитета ВРУ, Министр внутренних дел Украины и руководство фракций и парламента.

Они также отметили, что законопроект №9623 не декриминализирует детское порно, распространение порнографии среди несовершеннолетних, публичную демонстрацию порнографии, торговлю людьми или распространение контента без согласия. В то же время этот законопроект приблизит наше законодательство к современным европейским стандартам.

Отмечается, что украинцы неоднократно выражали поддержку изменений :

Более 25 000 граждан подписали петицию по декриминализации порнографии.

Поддержку законопроекту №9623 выразили более 20 общественных организаций, включая объединения военных и волонтеров.

Законопроект был внесен в парламент более 20 народными депутатами из разных политических сил, в частности Ярославом Железняком.

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Платформа OnlyFans, предоставляющая доступ к эротическому контенту, стала одной из первых иностранных компаний, уплатившей налог за предоставление электронных услуг в Украине в 2022 году.

Эротический контент также используется для сбора пожертвований на оборонные цели Украины – объединение Теронлифанс собрало 31 млн грн для ВСУ благодаря нюдсам.

Напомним, правоохранители разоблачили 14-летнего жителя Киева, который создал Telegram-канал и в нем распространял запрещенные материалы, в том числе порнографический характер. За удаление таких публикаций он потребовал деньги.

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