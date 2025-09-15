Гладких назвал встречу Келога и Буданова важным сигналом для Украины

Встреча Специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келога и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова – важный сигнал для Украины. Такое мнение высказал политолог и блогер Валентин Гладких.

"Спецпредставитель США Кит Келлог во время визита в Украину посетил и Рыбальский остров, отметив у себя на X, что это был "как всегда, замечательный визит и общение с генералом Будановым".

На фото видно, с каким интересом Келлог смотрит на Буданова, поэтому нет сомнений, что в США уважают начальника украинской разведки и прислушивается к нему", – написал Гладких.

По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь совершенно очевидно, что Кирилл Буданов давно в центре внимания не только в Украине, но и за ее пределами.

"За ним пристально следят, как наши партнеры, так и враги, потому что операции, которые проводит ГУР, невозможно не замечать. Кроме того, Кирилл Алексеевич является одним из лидеров доверия среди украинцев. По данным исследования "Рейтинга" в августе этого года Буданову доверяли 59% опрошенных. Учитывая это, лично мне кажется, что это сообщение господина Келлога имеет более глубокий смысл, чем просто сообщение о встрече", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что о чем на самом деле говорили Келлог и Буданов, конечно, мы можем только гадать.

"Возможно речь шла о будущих операциях украинских спецназовцев, а возможно обсуждался более широкий круг вопросов относительно будущего Украины. Но очевидно, что это была не просто формальная дружеская встреча, как может казаться на первый взгляд. Как бы там ни было, но я уверен, что встреча Специального представителя президента США по вопросам Украины Келлога с руководителем ГУР Будановым в Киеве является хорошим сигналом для Украины и очередным свидетельством того, что сотрудничество с США в сфере безопасности будет продолжаться", – заключил Валентин Гладких.