GGBET стал официальный спонсором ФК 'Полесье'

Не успел завершиться сезон УПЛ, как футбольные команды начали готовиться к новому. Один из этапов подготовки – подписание партнерств для клубов. Первыми о подписании заявили хоть и новые, но уже громкие имена в украинском спорте: букмекерский бренд GGBET и ФК "Полесье" (Житомир).

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Сегодня два бренда анонсировали официальное партнерство. GGBET и "Полесье" запускают новую волну контента, интерактивов, спецпроектов и форматов, которые позволят каждому фанату быть ближе к любимой команде. От оффлайн событий до диджитала – каждый проект будет вдохновлять и мотивировать болельщиков объединяться вокруг команды волков, играющей для своих.

"Сейчас наш клуб находится в стадии трансформации: мы меняемся, растем, планируем, и именно в это время нам важно, кто рядом с нами. Партнерство с GGBET – это тот международный опыт и поддержка, в которых мы нуждаемся и готовы интегрировать в наше общее будущее и сотрудничество" – Александр Денисов, директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК "Полесье".

В GGBET также видят много перспектив в сотрудничестве с житомирским клубом: "Мы с вдохновением присоединяемся к партнёрству с ФК "Полесье". Это команда с характером, амбициями и преданными болельщиками. Житомирские волки – это об эмоциях, борьбе до конца. Наша задача – усилить эти ценности, создав качественные продукты для болельщиков. Уверены, что клуб достойно будет представлять Украину в еврокубках", – отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

Уже в июле "Полесье" во главе с новым главным тренером клуба Русланом Ротанем и начнет свой путь в матчах 2 раунда квалификации Лиги конференций.