Где встречали Новый год в СССР: эта традиция осталась в прошлом

Для современного человека выбор места, где праздновать Новый год, имеет три основных опции: дома, в гостях или в путешествии. Тогда как во времена СССР, особенно в сталинскую эпоху, главной площадкой для торжеств было место, которое сейчас вызвало бы по меньшей мере большое удивление.

Впрочем, свидетельства об этой традиции, которая не прижилась, сохранились в советском кино. OBOZ.UA рассказывает, что это за место и как советские граждане проводили там время. Итак, представьте, что в новогоднюю ночь вы идете снова... на работу. Ужас, не правда ли? Между тем, в раннем Союзе все именно так и происходило – на празднование люди собирались в домах культуры, заводских клубах, институтах или общежитиях. Новый год полагалось встречать вместе со своим трудовым коллективом, развлекать друг друга номерами художественной самодеятельности и веселиться так, как распорядится начальство.

Едва ли не самым показательным примером такого празднования является лента Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Ее герои встречают 1 января в Доме культуры, а к организации праздника привлечены все – от электрика до библиотекаря. Но существуют и другие довольно показательные примеры. В музыкальном фильме "Эта веселая планета" новогодний вечер проходит в клубе научно-исследовательского института в Академгородке. В "Чародеях" работники НУИНУ также собираются вместе на работе, чтобы провести старый год, а в картине "Одиноким предоставляется общежитие" девушки со своими кавалерами празднуют прямо в стенах фабричного общежития.

Для советского зрителя такие сцены выглядели вполне обыденно, ведь и в реальной жизни многие встречали Новый год именно так. Причем часто вопреки собственному желанию. Неявка на такой новогодний бал могла стать причиной серьезных неприятностей на работе. Именно поэтому советские люди праздновали приход года не в кругу тех, кого они действительно любят, а среди коллег. Нередко даже семьи разлучали из-за праздничной ночи.

Впрочем, уже в 1970-х годах от этой странной традиции начали массово отказываться. Если раньше Новый год воспринимался скорее как общественный, чем семейный праздник – с обязательным присутствием коллектива и руководства, то в позднем СССР это представление постепенно менялось. Праздник становился домашним и личным, а формат "31 декабря на работе" постепенно остался в прошлом.

Сегодня же подобные сцены из советского кино воспринимаются уже не как норма, а как культурный реликт – напоминание об эпохе, когда даже самый ожидаемый праздник года оставался частью коллективной жизни. Еще и по сути был проявлением принудительного веселья.

