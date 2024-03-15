Где в Украине будет дождь: прогноз синоптиков на 15 марта

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет пасмурной с прояснениями в большинстве регионов. Часть страны накроют дожди, кое-где с мокрым снегом.

Незначительные осадки ожидаются в южных, восточных и большинстве центральных областей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на остальной территории без существенных осадков, а на западе страны ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в западных регионах днем будет +8..+11 градусов, ночью синоптики прогнозируют от 0 до +2.

В северных и центральных областях днем +5..+9, ночью от 0 до +4. На юге днем до +11, ночью от +2 до +6. В восточных регионах страны синоптики прогнозируют днем до +7, на юго-востоке от +8 до +10.

На Киевщине в пятницу также будет пасмурно, без существенных осадков. Температура ночью от +3 до -3, днем от +4 до +9; в Киеве ночью около 0 градусов, днем до +8.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области, а снеголавинная опасность (2 уровень) – на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни погода в Украине имеет тенденцию к потеплению. Но "сюрпризы" не исключены, поскольку февраль был достаточно теплый, а март – переходный месяц.

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