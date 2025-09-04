Где в холодильнике нельзя хранить рыбу: она быстро испортится
Рыба – очень полезный продукт, который нужно есть 3-4 раза в неделю. А готовить рыбу лучше всего в духовке, так она во-первых сохранит все полезные свойства, а во-вторых – не будет запаха и масло не понадобится.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где в холодильнике нельзя хранить свежую рыбу.
Где и почему нельзя хранить рыбу в холодильнике
Рыбу нельзя хранить на полках или в дверце холодильника, а также в открытом виде, так как это может испортить очень быстро продукт. А также на дверце холодильника, так как это место с самой высокой и нестабильной температурой из-за частого открывания дверцы, что ускоряет порчу рыбы.
На верхней полке или в средней части
Эти полки не такие холодные, как нижняя, и не обеспечивают оптимальных условий для длительного хранения свежей рыбы.
В открытом виде
Рыба быстро пересыхает и впитывает запахи из холодильника, поэтому ее следует хранить в герметичной упаковке или контейнере.
Где лучше хранить рыбу в холодильнике
Хранить свежую рыбу лучше всего в самой холодной части холодильника (нижняя полка), в плотно закрытом герметичном контейнере, желательно с добавлением льда, и обязательно подальше от других продуктов, например, мяса, чтобы избежать впитывания запахов и перекрестного загрязнения.
