Где хранить чеснок, чтобы он долго оставался свежим: идеальное место

Пожалуй, лучшим усилителем вкуса на кухне большинства людей, кроме соли и перца, является чеснок. Он является ключевым пикантным элементом в бесчисленных блюдах – от соусов для пасты до тушеного мяса, уютных супов и многое другое.

Садовница Джен Джексон поделилась своим гениальным лайфхаком для хранения чеснока. Чтобы попробовать этот совет, сохраните использованные картонные коробки из-под яиц. Она объяснила, они являются идеальными контейнерами для предотвращения появления плесени и прорастания чеснока, пишет Express.

Как оказалось, яичные коробки помогают держать каждую головку чеснока отдельно, предотвращая точки давления и обеспечивая циркуляцию воздуха вокруг них.

Бумажные коробки пропускают воздух и поглощают любое небольшое количество влаги, которое может остаться. Избегайте использования пластиковых коробок для яиц, поскольку они могут удерживать влагу, что не подходит для длительного хранения.

Однако, перед хранением чеснока проверьте каждую головку на наличие повреждений, мягкости или плесени. Кроме того, обратите внимание на луковицы, которые кажутся тяжелыми для своего размера и имеют плотно собранные зубчики.

Как только вы принесете их домой, не пытайтесь разобрать головки на зубки, лучше положите их целыми в коробку, тогда чеснок точно долго не будет портиться.

