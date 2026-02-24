Как легко почистить чеснок без грязи за 10 секунд: гениальный лайфхак

Чеснок является любимой приправой во многих блюдах, и мы часто добавляем его намного больше, чем указано в рецепте.

Видео дня

Но почистить его может быть сложно, иногда кожура застревает под ногтями, после чего приходится терпеть сильный запах от рук еще несколько часов. К счастью, существует простой метод, который спасет вас от этой мороки, пишет OBOZ.UA.

Для этого понадобится микроволновая печь. Просто нагрейте в ней неочищенный зубчик в течение 10-15 секунд.

Легкое тепло создает немного пара между зубчиком и кожурой, размягчая ее, чтобы она легко соскользнула.

Этот метод лучше всего работает с одним зубчиком, а не с целой головкой. Только будьте осторожны, поскольку зубчик может быть горячим, когда вы его вынимаете.

При этом стоит отметить, что чеснок, который часто добавляется ко многим блюдам, подходит далеко не всем. Аллергия случается редко, но если вы подозреваете ее, прекратите есть чеснок и обратитесь к врачу. Стоит знать, что употребление большого количества также может вызвать несварение желудка, газы или диарею.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно есть чеснок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.