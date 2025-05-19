Фотографировала свадьбы и крестины: российский дрон под Киевом убил молодую маму и ранил ее маленького сына

В ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Васильков под Киевом. Один из вражеских дронов попал в частный дом, где жила семья Ефименко. В результате атаки погибла 27-летняя Анна, которая собой прикрыла 4-летнего сына Марка. Мальчик получил ранения и сейчас находится в "Охматдете".

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Российский дрон убил маму 4-летнего Марка

Ночь на 18 мая жители небольшого города под Киевом, Василькова, вспоминают с ужасом. Хоть Васильков нередко оказывается под атакой россиян, но на этот раз город буквально содрогался от взрывов.

Люди говорят, что через небольшие промежутки тишины вновь и вновь раздавались взрывы. Один из дронов попал в частный дом, где жила семья Ефименко: молодая семья Сергея и Анны Ефименко с 4-летним сыном Марком, а также родители Сергея.

К сожалению, Анна погибла. Молодая мама собою прикрыла сына. Марк ранен, осколки повредили мальчику лицо, врачи борются за его зрение. Сейчас мальчик в "Охматдете".

Также пострадали родители Сергея, они тоже в больнице.

Отец, а также супруг Анны на своих страницах в соцсетях сообщили, что прощание с Анной состоится 20 мая.

Была красивой и творческой

Анна Ефименко родилась и выросла в Василькове. Тут она окончила колледж, а после него некоторое время работала на АЗС.

Знакомые говорят, что девушка была очень доброй и веселой, имела много друзей. А еще она была человеком творческим, любила фотографировать. И вскоре это увлечение стало делом всей ее жизни.

Анна фотографировала свадьбы, молодые семьи, крестины, венчания, детей, дни рождения. Многие из клиентов отмечали, что у нее очень хорошо получается.

"В нашем городе Анюту многие знали, она была очень красивой девушкой. Очень любила своего сына и мужа, у них была очень хорошая и дружная семья. Не могу поверить, что с ней могла случиться такая трагедия. Знаю, что ее маленький сын сейчас в тяжелом состоянии в больнице, он травмирован, но живой", – рассказала OBOZ.UA одна из ее знакомых.

Супруг Анны Сергей работает в полиции. Их подразделение также выезжает в зону боевых действий.

У Анны кроме мужа и сына остались родители и брат. Семья Сергея из-за российской атаки осталась без жилья, дом серьезно поврежден.

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