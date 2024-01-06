Фонд Рината Ахметова отправил 3 тыс. продуктовых наборов переселенцам в Днепре

Переселенцы, зарегистрированные в Индустриальном районе Днепра, продолжают получать продовольственную помощь. Фонд Рината Ахметова отправил для них 3 тысяч продуктовых наборов. Днепр входит в тройку городов Украины, где живет наибольше людей, которые были вынуждены бежать от войны.

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В каждом из наборов – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Это поддержка, которой люди ждут, ведь адаптация к жизни на новом месте — процесс непростой и длительный, сообщают в Фонде.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.