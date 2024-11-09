Фонд Рината Ахметова организует онлайн-встречу для социальных специалистов по сопровождению семейных форм воспитания

Фонд Рината Ахметова приглашает специалистов по социальной работе на онлайн-встречу, организованную в рамках проекта "Сиротству – нет!". Встреча посвящена обсуждению особенностей ведения сопровождения семейных форм воспитания.

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Дата и время проведения: 14 ноября (четверг), 14:00-16:00

Регистрация по ссылке.

На мероприятии будут рассмотрены ключевые аспекты социального сопровождения приемных семей, детских домов семейного типа и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и важность роли социальных работников в этом процессе.

Спикером встречи будет Юлия Нагацкая, руководитель службы социального сопровождения Шевченковского районного в городе Киеве центра социальных служб

Программа "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" работает с 1 июня 2008 года. Благодаря ей более 10 000 детей нашли свою семью. Программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" действует в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины, Национальной социальной сервисной службой Украины, областными службами по делам детей и службой по делам детей г. Киева.