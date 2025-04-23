Фонд Рината Ахметова оказал психологическую поддержку более чем 1,2 млн украинцев

23 апреля в Украине отмечают Всеукраинский день психолога – профессиональный праздник специалистов, заботящихся о психическом здоровье людей. За годы работы психологи Фонда оказали поддержку уже более 1,2 миллиона украинцев – как через непосредственное консультирование, так и через информационные и мотивационные форматы помощи. Прежде всего, это практические вебинары и видеоролики от опытных экспертов-психологов Фонда. В данной работе задействованы психологи, прошедшие специализированный курс "Травма войны", разработанный Фондом Рината Ахметова.

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В условиях войны особое внимание уделяется самой уязвимой категории – детям до 18 лет, пострадавшим от последствий войны или потерявших родных. Эта помощь реализуется при переменах "Блогер Кемп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". В Кемпе психологи вместе с детьми прорабатывают пережитые травмы, учат справляться со стрессом, восстанавливать эмоциональное равновесие и находить внутренние ресурсы для жизни в новых реалиях. Атмосфера поддержки, доверия и безопасности помогает детям открываться и говорить о своих чувствах.

Заживлять раны войны помогает также руководство психологической самопомощи для детей "Время заботы о себе". Учебник разработан квалифицированными специалистами Фонда Рината Ахметова и содержит упражнения и советы для детей, помогающих в игровой форме восстановить эмоциональное равновесие, справиться со стрессом и постепенно обрести уверенность в завтрашнем дне.

Загрузить руководство можно по ссылке.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" уже около 6 миллионов детей в Украине получили лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты.

"Ринат Ахметов - Детям". Помощь, дающая завтра! Если ваш ребенок или ребенок ваших родных или знакомых пострадал в результате российской атаки, обращайтесь в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).