Финном, погибшим на войне против России, оказался сын местного политика - Yle

Сын известного политика из Турку, 20-летний Лео Аланд, погиб на фронтев Украине в апреле. Его смерть шокировала семью, ведь он пошел воевать добровольцем, несмотря на родительские призывы остаться дома.

Видео дня

Об этом сообщает финское издание Yle. Информацию о его смерти обнародовали по просьбе семьи, которая не хотела, чтобы Лео остался неизвестным солдатом. Погибший был сыном Юрки Аланда, председателя Юго-Западного округа Финской партии, который получил страшное известие о гибели сына именно в день выборов, 13 апреля.

"Мы обсуждали опасности и призвали их рассмотреть другой вариант. Парень почувствовал, что мы на него давим, и в конце концов ушел раньше", - вспоминает отец погибшего Юрки Аланд.

В некрологе, опубликованном Ассоциацией участников боевых действий, его описывают как принципиального человека, который с юных лет стремился изменить мир к лучшему.

По данным Министерства иностранных дел Финляндии, в течение последних трех лет более ста финнов воевали в Украине, из которых около десятка погибли.

История политика из Финляндии начинается с тяжелых прощаний на вокзале. После длительного ожидания и недель неизвестности, в январе 2025 года он получил от сына сообщение, которое, казалось бы, открыло дверь к пониманию его чувств и переживаний.

"Я знаю, что этот опыт поможет мне развиваться как личности, но все еще трудно находиться здесь морально," - писал Лео с фронта в Украине.

Смерть военного стала шоком для семьи, а информация о контракте, подписанном сыном Оланда, лишь подтвердила сложность ситуации. Как стало известно, погибший подписал контракт, обязывающий его служить в украинских вооруженных силах минимум шесть месяцев.

"Этот контракт забрал у него паспорт и ограничил его мобильность, даже телефон стал труднодоступным," - пояснил отец.

Он не смог вернуть сына обратно, несмотря на свои усилия через Министерство иностранных дел Финляндии.

"Этот договор выглядит благородно, но он превращает молодых людей в узников ситуации, из которой невозможно выйти", - отметил Оланд, комментируя то, что его сын стал частью войны, из которой его нельзя было просто забрать.

В середине февраля, после завершения учебного лагеря, Лео был переведен в боевое подразделение. Состояние его морального состояния несколько улучшилось после этого, однако его отец снова обратился в Министерство иностранных дел и сделал еще одну попытку вернуть сына домой. Но ситуация не изменилась.

9 апреля Юрки отправил последнее сообщение сыну, а уже 13 апреля получил страшное известие о его смерти.

"Он погиб на востоке Украины от атаки беспилотника, которым управлял человек", - рассказал отец, когда узнал о трагедии.

Этот случай подтвердил важную деталь для Финляндии: среди добровольцев существуют серьезные проблемы с условиями контракта.

Юсси Таннер, генеральный консул Финляндии, отметил, что министерство имеет ограниченные возможности помочь в таких случаях.

"Мы имеем серьезные опасения относительно того, как это работает на практике, особенно когда молодые люди подписывают контракты и становятся фактически узниками ситуации", - сказал Таннер.

Важным моментом является также судьба тел погибших, в частности Лео. По словам Юрки Оланда, собратья его сына сообщили, что от тела ничего не осталось. Это означает, что, согласно военной практике, Лео считается "пропавшим без вести".

"Если тело не будет идентифицировано, мы не сможем похоронить сына. Это может занять до года," - добавил Юрки.

На фоне трагедии Юрки продолжает борьбу за исполнение желания своего сына.

Он намерен поделиться с финскими военными опытом, полученным на войне, и подчеркивает, что необходимо менять тактику:

"Финляндии следует использовать гораздо больше дронов, поскольку они могут видеть далеко и имеют тепловизионные камеры. Это может стать ключевым для понимания современных боевых реалий."

Как сообщал OBOZ.UA, на войне за независимость Украины свою жизнь отдал доброволец из Финляндии, 20-летний военный из города Турку. Он стал на защиту нашей страны несколько месяцев назад.