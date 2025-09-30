Федерация бокса Украины присоединяется к инициативам Национальной платформы добропорядочности спорта

Федерация бокса Украины поддерживает мероприятия "Национальной платформы добропорядочности спорта" по честной игре. Об этом стороны договорились в ходе открытой дискуссии, которая состоялась в помещении Национального олимпийского комитета Украины при участии благотворительного фонда Favbet Foundation.

На повестке дня рассматривали только конкретные действия. Участники сфокусировались на важности создания этических комитетов в спортивных федерациях, налаживании обмена информацией с Национальной платформой и юридических шагах для защиты добропорядочности спорта в Украине. Речь идет о развитии системы, которая уже активно работает.

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Национальной платформы Алексей Перевезенцев подчеркнул, что добропорядочность – это прежде всего о доверии к спорту и соответственно к стране. Это часть принципиальности.

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко отметил: в спорте много соблазнов, особенно для молодых. Организация это понимает и не закрывает глаза на проблемы. Идет серьезная работа над тем, чтобы защитить спортсменов от негативного влияния извне. Ильченко еще до избрания президентом занимался этическими нарушениями в судействе, поэтому хорошо понимает, насколько важно строить систему превентивно.

Среди спикеров мероприятия также были секретарь межведомственной рабочей группы "Национальная платформа добропорядочности спорта" Наталья Радчук, эксперт Национальной платформы Андрей Некрутов и председатель ОО "Играй честно" Святослав Сирота. Они говорили о выявлении подозрительных действий в спорте, потребности в налаженном межинституциональном взаимодействии и дисциплинарных процессах внутри спортивных организаций.

"Мы верим в спорт где все решает мастерство, а не договоренности за кулисами. Поддержка честной игры формирует среду, где побеждает талант и упорный труд самого атлета. Это мотивирует спортсменов играть на результат", – прокомментировали в Favbet Foundation. Фонд поддерживает деятельность "Национальной платформы добропорядочности" и является постоянным участником встреч со спортсменами и вообще всеми представителями спортивного движения. Федерация бокса Украины выразила готовность присоединиться к дальнейшим инициативам Национальной платформы и поддерживать прозрачные механизмы в своей деятельности.

"Любые инвестиции в спорт не имеют смысла, если система недобросовестная. Мы поддерживаем те проекты, где спортсмены могут сосредоточиться на результате, а не на разного рода манипуляциях. Только честный спорт стоит всех усилий", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.