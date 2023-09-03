Евгений Гудзь: украинцы обладают врожденным оптимизмом, поэтому их нельзя сломить

6 сентября фронтмену панк-рок-группы Gogol Bordello исполнится 51 год

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Он покинул родину в подростковом возрасте и за время, прошедшее с тех пор, добился мирового успеха, но не утратил духовных связей с Украиной. Певец часто приезжал с гастролями, сожалея о том, что украинцы довольно равнодушно относятся к своей культуре – в отличие, например, от Бразилии, в которой музыкант прожил несколько лет. Сегодня всплеск интереса – и любви – к ней в его родной стране очевиден, жаль только, что произошло это благодаря такому трагическому событию, как война. С началом полномасштабного вторжения России в Украину вокалист группы Gogol Bordello видит свою роль в том, чтобы через поклонников рок-музыки привлечь к нашей стране внимание всего мира, а заодно и собрать деньги на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

Бегство от советской действительности

Евгений появился на свет в Боярке, но вскоре его семья переехала на Оболонь – в район, который сам музыкант называет киевским Бронксом. Здесь он вместе с дворовыми мальчиками часто играл в депо метрополитена, а когда чуть подрос, фарцевал пластинками. В небольшой квартире, помимо Жени и его родителей, проживали еще бабушка, мамин брат и его семья. Кто-то спал на балконе, кто-то на кухне – в общем, настоящий табор. Такое определение не вызовет удивления, если знать, что мать музыканта цыганка по национальности. Гудзя удивляет то, что в его семье этот факт тщательно скрывали – все его родные со стороны матери обесцвечивали волосы, чтобы выглядеть людьми другой национальности. Но кровь скрыть нельзя, и многие поступки музыканта, которые он совершил – и еще совершит – в жизни, предопределены ее голосом, да и в его творчестве можно услышать ярко выраженные цыганские – и украинские – мотивы.

Впрочем, своей необычностью вокалист группы Gogol Bordello обязан не только матери, но и отцу. Самодеятельный рок-музыкант Александр Николаев (вообще-то, он работал мясником) плохо вписывался в советскую действительность – ее взгляды не совпадали с общепринятой идеологией. За то, что отец по ночам слушал "вражеские голоса" и увлекался западной музыкой, его часто вызывали на "беседы" в КГБ, поэтому время от времени подумывал об эмиграции. Первый шаг на пути к свободе семья сделала после трагедии на Чернобыльской АЭС: увидев, какие цифры показывает дозиметр во дворе их киевского дома, отец решил, что пора бежать. Сначала они уехали в закарпатскую Сваляву, позже они перебрались в Луганскую область.

В новую жизнь – налегке

В 1989 году они наконец-то эмигрировали, хотя – по воспоминаниям самого Евгения – это оказалось не так легко, как представляли себе его родители. Семье пришлось оставить в Украине все, что у них было: от квартиры до мелочей, без которых трудно представить нашу жизнь. Отправляясь в новую жизнь – как в прямом, так и в переносном смысле слова, – они смогли взять с собой только несколько грампластинок, минимум одежды, семейные фотографии и 400 долларов. Выжить в то непростое время семья Евгения смогла только благодаря национальным чертам, которые они, по его словам, получили в наследство от своих дедушек и бабушек. "Украинцы обладают врожденным оптимизмом, поэтому их нельзя сломить".

Прежде чем оказаться в США, Николаевы проехали всю Европу: жили в Польше, Венгрии, Австрии, Италии. Женя помогал родителям чем мог, хватаясь за любую работу: мыл машины, собирал виноград. Нужно было выживать, а для этого хороши любые средства, кроме преступных, поэтому музыкант не считает свою трудовую деятельность зазорной. Получив статус политических беженцев, семья музыканта наконец-то смогла переехать в Соединенные Штаты.

Нью-Йорк – город, где много украинцев

Первые месяцы в чужой стране стали временем неопределенности, которая не давала ощутить твердую почву под ногами. Оказавшись в непривычных для себя условиях, Евгений искал для себя опору, которую – как в свое время его отец – нашел в музыке. В свое время, когда только зарождалось киевское рок-движение, отец часто брал его с собой на репетиции и тусовки, где, по его собственным словам, тогда еще "зеленый" Женя чувствовал себя как рыба в воде. Чудо произошло с Евгением Нью-Йорке, где он, по его собственным словам, наконец-то осознал, что находится дома. Во многом это произошло благодаря тому, что там живет много украинцев – близких ему по духу людей.

Сначала он часто приезжал в Нью-Йорк на гастроли с первыми коллективами, в которых работал, а затем именно здесь в 1999 году основал группу Gogol Bordello, название которой состоит из фамилии любимого писателя и слова, которое "само придумалось". Тогда же он взял себе в качестве творческого псевдонима девичью фамилию матери – Гудзь.

"Во время войны не может быть положительных эмоций"

Изюминкой группы является способ преподнесения своих произведений, который представляет собой нечто среднее между музыкальным спектаклем и карнавалом. На сцене Евгений и его музыканты могут обливать себя и зрителей вином, макать инструменты в чан с водой и лихо отплясывать под цыганско-украинские мелодии. Также Gogol Bordello – многонациональная группа, она основана музыкантами, приехавшими в Соединенные Штаты из Украины, Чехии и Израиля. Есть в коллективе и настоящий индеец, который, как шутит Гудзь, все время норовит снять с него скальп, – чтобы ему противостоять, он примеряет на себя образ бойца Украинской повстанческой армии.

Несмотря на то что написанные после начала войны песни поклонники Gogol Bordello считают невероятно крутыми (особенно ту, которая называется Teroborona), сам Гудзь считает нынешнее свое творчество не порывом вдохновения, а суровой жизненной необходимостью. "Во время войны, – считает он, – не может быть положительных эмоций. Сейчас наша задача – ездить в гастрольные туры и при помощи музыкальных композиций рассказывать – как об истории Украины, так и о ситуации, в которой страна оказалась".

В постели с Мадонной?

Евгений Гудзь сделал не только музыкальную, но и актерскую карьеру, хотя сам он считает ее весьма скромной. В фильме Лива Шрайбера "Свет вокруг", снятом по роману Сафрана Фоера и получившем две награды на Венецианском кинофестивале, он сыграл небольшую роль одессита по имени Алекс. Он также стал главным действующим лицом документального фильма Павла Флешера "Крысолов из Хутзовины", что неудивительно, поскольку картина посвящена ему самому – точнее, его путешествию по Западной Европе.

Но, конечно, самым громким проектом с участием Евгения – во всяком случае, на сегодняшний день – является фильм "Порок и мудрость", режиссером которого выступила Мадонна, – его премьера состоялась весной 2008 года на Берлинском кинофестивале. В основе малобюджетной ленты – история украинского эмигранта Андрея, который пытается раскрутить свою цыганскую панк-группу: в сюжете, помимо вымышленных линий, угадываются и реальные – из жизни самого Гудзя. "В фильме много моментов, соответствующих моей биографии, – говорит он, – но не стоит воспринимать его сюжет слишком серьезно, поскольку это все-таки не жизнь, а игра".

После выхода ленты на экраны пресса стала писать о его романе с Мадонной, что сам он категорически отрицает. Вопросы об отношениях с ней Гудзь называет "дебильными", а потому не стоящими его внимания: "Раньше я остро на них реагировал, а потом понял, что мир полон идиотов, которые не стоят наших эмоций". Тем не менее музыкант не отрицает того, что поп-королева многому его научила – например, тому, что тех, с кем работаешь, нужно уважать – такое отношение идет на пользу делу. Удивляет его в поп-королеве и то, как искренне она увлекается тем, что встречается на ее пути, – музыкальными веяниями и течениями, событиями и обстоятельствами, но самое главное – людьми.