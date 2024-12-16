Эвакуированный в Днепр после 9 декабря с прифронтовых территорий Фонд Рината Ахметова передал помощь

Для людей, которые из-за военных действий были вынуждены эвакуироваться после 9 декабря 2024 года и сейчас находятся в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал наборы с продуктами первой необходимости. Выдачи осуществляются в транзитном центре для эвакуированных с прифронтовых территорий, работающих в городе.

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В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.