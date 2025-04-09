Эвакуированные жители Сумщины получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Сумской области развернута эвакуация населения, ведь жестокие массированные обстрелы пограничной зоны Россия осуществляет ежедневно и каждую ночь. Помощь от Фонда Рината Ахметова получают люди, которые нашли убежище в Лебединской громады.

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"Люди приезжают с одной сумкой, иногда даже без документов. Продуктовые наборы являются реальной поддержкой для них, благодаря им хотя бы в первое время они могут не думать о том, как существовать", – говорит Оксана, староста одного из округов Лебединской громады.

"У меня 4 детей. Одна дочь в Сумах жила, она переехала ко мне после того, как взрыв произошел в ее дворе. А сын с первого дня вторжения ушел на фронт. Он пропал без вести. Все выдержим, чтобы наши детки вернулись", – делится Анна, жительница Лебедина.

О ситуации в Лебединской громаде – и ее новых жителях – смотрите на канале Фонд.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.