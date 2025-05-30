'Это разрушило все': женщина ради развлечения сдала ДНК-тест и раскрыла 45-летнюю семейную тайну

В сети рассказали историю женщины, которая случайно обнаружила 45-летнюю семейную тайну, пройдя ДНК-текст только для того, чтобы узнать больше о своей генеалогии. Оказалось, что папа не был ее биологическим отцом, а мать не знала об этом.

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О том, как простое развлечение перевернуло мир целой семьи, рассказала пользовательница Reddit. Автор сообщила, что это произошло с ее племянницей.

"Я знаю, что всем интересно узнать о своей генеалогии, это кажется безвредным и может быть полезным в случае генетических проблем со здоровьем. Но также важно помнить, что ДНК-тест может раскрыть семейные тайны, раскрытие которых никому не нужно", – написала она.

"Я видела это в своей семье, когда племянница сделала тест и узнала, что ее отец не был ее биологическим отцом. Мать была в шоке: несмотря на то, что у нее был роман на стороне, она приняла осознанное решение прекратить его, ведь хотела создать для своего ребенка стабильную семью. Она понятия не имела, что беременна от любовника", – продолжила женщина.

Ее племяннице было трудно поверить в правду. Ее папа был прекрасным человеком. Он умер 20 лет назад, так и не узнав, что дочка ему не родная.

Мать восприняла ситуацию очень тяжело, но потом сказала дочери, что расскажет все, что та захочет узнать. Выяснилось, что биологический отец стал алкоголиком и умер вскоре после окончания романа.

"Дочь не разговаривает с матерью уже пять лет. Мама убита горем, но понимает ее гнев и говорит, что заслужила и это ее наказание. Сейчас ей 73 года, и это ее единственный ребенок", – написала пользовательница Reddit о своей сестре.

Она считает, что именно тест разрушил все. Автор предостерегла других: "Просто подумайте внимательно и мудро. Что если вы получите шокирующий, удивительный результат, не такой, как вы ожидали? На карте может стоять больше, чем ваше любопытство".

Некоторые комментаторы не согласились с ее позицией и заявили, что правду знать лучше.

"Семьи не распадаются из-за результатов ДНК-тестов. Они распадаются из-за лжи, обмана, эгоизма и предательства", – написал один из читателей.

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