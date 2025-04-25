Это продолжение попыток дискредитации: в 'ЕС' отреагировали на новости об 'иске жены против Порошенко'

Иск о разделе имущества – это общая тактика семьи Порошенко для защиты от попыток власти заблокировать пятому президенту возможность финансировать помощь ВСУ и политической деятельности. Никакого "возможного развода" нет и не может быть, поскольку брак Петра и Марины Порошенко остается крепким и наполненным любовью и взаимоподдержкой.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности". В партии прокомментировали информацию, которая появилась в провластных каналах об "иске жены против Порошенко".

"Новости об "иске жены против Порошенко" и "возможном разводе", которые гонят провластные каналы – это продолжение попыток политической борьбы президента Зеленского против его предшественника и попыток его дискредитации на том же самом низком моральном уровне, как и все предыдущие ее проявления", – говорится в заявлении "ЕС".

В партии отметили: то, что в этот раз информационная атака направлена на семью, не может сильно удивлять.

"Петру и Марине Порошенко известно, что за их перемещениями и разговорами постоянно следят, прослушивают и докладывают в Офис президента. Потому этот иск не является и не был секретом, а Зеленский в курсе, что в семье Порошенко действительно нет и не было конфликтов", – подчеркнули в "Евросолидарности".

В политсиле отметили, что Марина Порошенко с начала полномасштабного российского вторжения всегда была и есть рядом со своим мужем, помогая и поддерживая его во всем.

"Иск о разделе имущества – совместная тактика защиты семьи Порошенко от попыток Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность. Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, можно разблокировать финансирование Благотворительного фонда Порошенко только через соответствующее решение суда. Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе", – объяснили в "ЕС", откуда "ветер веет".

"Петр и Марина Порошенко просят передать всем, кого это интересует: их брак остается крепким и наполненным любовью, взаимоподдержкой и уважением уже 40 лет, чего они желают и супругам Зеленским", – отметили в "ЕС".